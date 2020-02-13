【荷蘭】 初春訪庫肯霍夫花園賞絕美花海　700萬繁花綻放打卡必去

如果到日韓賞櫻已滿足不了你對春天的渴望，那麼今年衝出亞洲，到荷蘭賞花如何呢？每年3月中旬到5月中旬都是到荷蘭賞花的好時機，3月是番紅花季節的開始，隨後是水仙花和風信子。到了4月，荷蘭國花鬱金香開始綻放，每年吸引數以萬計的遊客專程到 荷蘭賞花 一睹她的風采。

鬱金香季節從三月底開始到五月中旬，最漂亮的鬱金香在四月中旬才能看到。在利瑟鎮（Lisse）的庫肯霍夫公園(Keukenhof)，是世界上最大的花卉展覽，更被譽為人生必去的50個地方之一。

利瑟的花農每年9月開始種植花球，至來年春暖花開時便形成了花田景觀。除了壯麗的花田外，園內還有小動物園區！

到了4月，荷蘭國花鬱金香開始綻放，每年吸引數以萬計的遊客專程到 荷蘭賞花 一睹她的風采。（Owen Williams/Unsplash）

庫肯霍夫花園

庫肯霍夫花園面積32公頃，也是小鎮利瑟的地標。庫肯霍夫花園擁有超過800種不同的品種、700萬朵花，包括鬱金香、風信子、水仙花、百合花和蘭花等，盛開時美不勝收，是造訪荷蘭必去的景點。今年庫肯霍夫2019年開放時間是2020年03月21日 -2020年05月10日，有興趣的朋友要記好了！

距離阿姆斯特丹約1小時車程，除了自駕外，也可以選擇公共交通，包括：

1. 從阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）出發，乘858賞花專車直達 2. 從阿姆斯特丹乘火車到哈倫（Haalem），在火車站前搭乘50號巴士在利瑟鎮De Nachtegaal下車，走約5分鐘到正門口。 3. 從海牙乘火車到萊頓（Leiden），轉乘54巴士到花園

除了園區本身，公園旁還有綿延數里的花田，可以租輛自行車到周邊逛逛，或者搭乘遊船行駛於花田間。這些花田沒有園裡的人聲喧鬧，能安安靜靜賞花之餘，還能獨霸鏡頭！荷蘭在花季期間到處都會大肆慶祝，賞花的地方又怎麼會只有庫肯霍夫花園呢？如果想安安靜靜遠離多人的遊客區的話，還有以下幾個賞花秘點！

+ 4 + 3 + 2

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Bollenstreek

Bollenstreek是荷蘭西部一片海濱地區的總稱。這區域北至哈倫，南至海牙，以迷人的海灘和絢爛的鬱金香花田而聞名，庫肯霍夫公園也坐落於此。除了小小的庫肯霍夫園區之外，它還擁有更廣闊的鮮花田。荷蘭畫家梵古和法國畫家莫內都曾在這裡的鬱金香花田裡寫生，令人體會到繁花似錦美好景象。

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Zijpe

Zijpe的花田鄰近荷蘭北海邊的沙灘，坐擁海平面的湛藍波光。雖然城鎮地方不大，但這裡的鬱金香花田，配上海岸線和沿岸的風車，讓人就像置身於油畫之中。

可能交通不太方便，所以遊人稀少，但這亦是最大賣點。原來這裏有着荷蘭最大面積的連續花田(continous bulb) 。Zijpe在每年的花季都會有兩次穿越花田活動，一次是步行，一次是乘自行車，讓人真正穿梭於美麗的花田中。要留意參加活動需要事先上官網確認日期並且登記，詳情可參考官網。

+ 7 + 6 + 5

花車巡遊

每年荷蘭花季都會舉辦一場既傳統又盛大的活動，就是花車巡遊了！20艘巨型浮船和30輛裝飾精美的花車早上九點從諾德維克(Noordwijk)出發，沿著42公里路線遊行，途徑庫肯霍夫公園，最後到哈倫(Haarlem)終結。

花車巡遊會將於4月13日舉行。（Alice Achterhof/Unsplash）

來自荷蘭和國外的成千上萬的遊客每年都被吸引來欣賞五顏六色的花卉奇觀，熱鬧非凡。今年的花車巡遊會在4月13日舉行，有興趣的朋友還不快點訂機票霸頭位！

【本文獲「KKday」授權轉載。】