日本10間女生必到神社　冰川神社求戀愛運　豪德寺招財貓群打卡

去日本旅遊，當然要去參觀一下當地的神社和寺廟。這些獨特的歷史和文化除了吸引遊人到訪，很多當地人都會特意前往參拜。其中有不少神社和寺廟，都是專門供奉戀愛或緣分之神，今次《香港01》旅遊記者精選10間位於東京、京都、福岡等地的神社和寺廟，去旅行順道提升戀愛運勢！

截至2016年，日本的神社數量超過8萬間，幾乎每走一個景點，附近都會出現大大小小的神社。當地的神社和寺廟為了吸引更多當地人和遊客參觀，不少都會主打女生們最關注的話題，例如提升戀愛運、祈求好姻緣和擁有美麗外表，部分更營造女生至愛的打卡點，非常吸晴！今次《香港01》記者精選10間女生必到神社和寺廟，包括東京都的豪德寺、福岡縣的戀木神社、埼玉縣的川越冰川神社等等。即刻Bookmark定，留待疫情之後馬上出發！👇👇👇👇👇想知哪10間神社同寺廟，點擊按下圖睇睇👇👇👇👇👇

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💡同場加映：深水埗3間自閉位餐廳推介💡

新冠肺炎疫情未有緩和跡象，很多餐廳都加強了防疫措施，保護客人。在疫情蔓延的情況下，圖書館自修室般的獨立座位和面向牆壁的單向座位大受歡迎，《香港01》飲食記者精選了深水埗這個美食集中地的3間餐廳，保證食得安心！

【1】Triple Steak —— 抵食石燒牛

Triple Steak（又稱三拍子）是火山石燒牛大熱前就已經開業的餐廳，全店只賣3款肉：牛柳、西冷及三拍子牛扒，全部按重量標價。所有套餐都已包任添沙律、白飯及餐湯，最便宜的是三拍子牛扒。餐廳本來大部分座位都是單向，最近因為新冠肺炎疫情的關係，全部位置透過隔板，變成像圖書館自修室般的獨立座位，讓客人可以安心用餐。

😋😋😋按圖即睇呢間石燒牛有幾抵食😋😋😋

想知邊度有得食濃味黑松露和牛漢堡？立即觀看全文👉👉👉肺炎飲食｜深水埗3間自閉位餐廳 $75石燒牛、爆汁漢堡Burgerman