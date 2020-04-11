【韓國旅遊】大邱特色體驗行程推介　穿韓服、整化妝品兼畫民畫！

韓國除了有首爾和釜山兩大旅遊城市之外，古色古香的大邱市在近年亦開始積極發展旅遊業，為國外旅客提供不少特色的文化體驗行程！今次為大家介紹大邱5種特色體驗行程，讓大家走訪大邱市的景點之餘，都可以透過工作坊體驗，好好了解韓國的文化藝術特色！

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大邱5種特色體驗行程（按圖放大，下文有更詳盡解釋）▼▼

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1. 韓方化妝品製作

女生來韓國旅行，最喜歡的行程相信不少得到化妝品店掃貨！近年，韓方天然化妝品就大受亞洲各地的女生推崇。如果想自己一手一腳，制造出天然的化妝品供自己使用的話，一定要來試一下韓方化妝品的製作體驗！

大邱的韓藥十分有名，大家可以使用當地優質的天然材料，按照自己的喜好，親手製作出精緻的韓方護膚品，包括手工面膜、韓方噴霧及韓方肥皂等，體驗韓方天然美妝的魅力！

大邱天空湖水工坊 中文地址：大邱廣域市中區公平路 3 號 2樓 韓文地址：대구 중구 공평로3 2층 營業時間：早上11時至下午8時（新年及中秋假期休息） 前往方法：乘搭大邱地鐵到半月堂站下車，於10號出口步行到達

2. 韓服體驗

近年來，在韓國進行韓服體驗幾乎是各國遊客的指定動作。來到古色古香的大邱市，不妨穿起色彩繽紛的韓服，戴上精緻的韓式飾品和小手袋，來一趟時光旅行！大家可以穿上韓服遊走在傳統的韓屋村中，拍攝漂亮的照片。或是到韓屋茶室，和朋友品品茶、聊聊天，過一個悠閒的下午！

3. 韓國民間藝術-民畫

韓國有不少民間藝術的文化瑰寶，當中包括民畫。民畫即是韓國的民間藝術，民畫在民間的日常生活之中隨處可見，實用性與藝術性並重。大家可以透過民畫體驗工作坊，走進韓國在地人的藝術生活之中。在工作坊中，嘗試學習民間技術，配合個人的靈感，在韓國傳統扇上繪上顏色，創作出獨一無二的韓國藝術品。

4. 韓屋茶道

韓國的都市之內，到現時仍保存不少傳統韓屋，有些韓屋經營茶館，讓遊客可以在古式的環境之中，享受茶香。而共感韓屋就是一間根據大邱氣候特性建築而成的傳統韓屋，大家可以在典雅的韓屋內，在茶道老師的指導下，體驗茶道的魅力，悠然地細味韓式傳統茶香。

共感 Guesthouse 中文地址：大邱廣域市中區中央大路 79 街 32 韓文地址：대구광역시 중구 중앙대로79길 32 前往方法：搭大邱地鐵到中央路站下車，於1號出口步行到達；或乘搭大邱地鐵到半月堂站下車，於15號出口步行到達

5. 木頭戒指手作

來到大邱，如果想製作出最有紀念性的DIY手作，就一定要來月夜木工坊了！月夜木工坊是大邱具代表性的手作工坊，以木頭戒指工作坊廣為人知。大家來到手作工坊中，可以在專業老師的指導下，體驗木頭溫暖的質感，親手製作出體現溫馨心意的木頭戒指！把不會變壞，又能永久保存的木頭戒指帶回家，成為愛侶間、家人間、好友間獨一無二的信物！

月夜木工坊 中文地址：大邱廣域市中區國債報償路 628 4 樓 韓文地址：대구광역시 중구 국채보상로 628 4층 營業時間：早上11時/下午3時/下午5時（新年及中秋假期休息） 前往方法：搭大邱地鐵到中央路站下車，於2號出口步行到達

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