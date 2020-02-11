【韓國旅遊】冬天去必試特色美食大鍋湯　5大最受歡迎食店推薦

到了冬天，大鍋湯絕對是韓國人氣最高的美食。特別是冬季來韓國旅行的時候，總是想吃上一口熱氣騰騰、煮的咕嘟咕嘟的韓國大鍋湯。今天要為大家推薦的是韓國前5名最受歡迎的大鍋湯，一起看看都有什麽吧。

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1. 【一隻雞】健康而又別具風味的韓國雞肉料理！

一隻雞現在可謂是可以比肩參雞湯的韓國料理。在外國遊客中備受青睐。將新鮮的整隻雞放到鐵鍋中烹飪，直接用「一隻雞」來命名料理更加顯得原汁原味。而且以整隻雞熬製的雞湯味道更鮮美無比。雞肉的選材和湯頭是料理美味的決定條件，所以大部分店都選用的是韓國產的新鮮雞肉，在加入多種韓方藥材，精心打造營養豐富又不失美味的韓式雞肉料理。運用雞肉與蔬菜味道濃郁的湯頭，煮上一份熱氣騰騰的刀切麵，讓人從內到外都變得暖暖的。喜歡一隻雞的朋友們，更不要錯過位於東大門地區的一隻雞胡同啊。

2. 【脊骨薯仔湯】豬肉脊骨和薯仔的盛宴！

脊骨薯仔湯用的是用新鮮的豬排骨，加上可以增加香味的蘆葦葉，配上酥酥軟軟的薯仔烹飪而成，是備受韓國大眾喜愛的大鍋湯。特別是吃了脊骨薯仔湯可以讓身體變得暖暖的，重拾元氣，成為韓國冬季料理中的人氣王。吃完香香的排骨再用剩下的湯汁炒飯，把營養和美味一滴不漏的收入腹中！

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