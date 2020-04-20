【法國旅遊】里昂舊城區一日遊行程　4個必到景點、市區交通攻略

里昂位於法國東南部，為法國巴黎及馬賽之下的的第三大城，早年絲綢與紡織業的盛行，被譽為「歐洲絲綢之都」，豐富的歷史建築坐落於此，也被列為世界文化遺產城市，來到里昂，一定要到舊城區（Vieux Lyon）走走，穿梭於古色古香的歐式街道中，品嚐美食、參觀世紀教堂，本期為大家推薦里昂舊城區一日遊的快閃玩法！

里昂位於法國東南部，為法國巴黎及馬賽之下的的第三大城，早年絲綢與紡織業的盛行，被譽為「歐洲絲綢之都」（Unsplash@mtk40）

盧米埃爾博物館 Musée Lumière

不知道大家知不知道，盧米埃爾兄弟是電影和電影放映機的發明人，更被人稱文「電影之父」，而法國里昂正是他們的故鄉，也是世界上第一部電影的拍攝地點。盧米埃爾兄弟出生於19世紀歐洲最大製造攝影感光板的家族，他們在烏親經營的照相館裡，改造了愛迪生發明的「西洋鏡」，因而發明出了「可動電影機」，其中《火車進站》是他們的代表作，更是寫下了電影發展的歷史。

位在里昂的盧米埃爾博物館，蒐藏了過去使用的各種攝影設備，作品、劇照，以及他們家人生活的空間和樣貌，透過現代科技的投影互動設備，將盧米埃爾兄弟的一生展現在19世紀的歐式建築中，走在其中彷彿回到了過去，簡單、黑白、極短的影片，還能感受當年震撼全球的魅力。

博物館不大，約莫1個小時便可以逛完，可以發現博物館附近的門牌都是用場記板做設計，接著往地鐵站走，還可以看到盧米埃爾兄弟的蹤影，可見他們對這個地區的重要性有多大，來到里昂可千萬不要錯過！

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地址：Rue du Premier Film, 69008 Lyon, France 交通：搭乘地鐵至「Montplaisir – Lumière站」 時間：10：00～18：30／週一休館 門票：6.5歐元

里昂主教座堂 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

出了地鐵站往里昂舊城區中心走，一定會經過的就是里昂主教座堂，明明是哥德式的建築，卻少了兩旁的尖塔，和巴黎聖母院相同，少了冷冽高貴的氣派感，多了分典雅的氣息。里昂主教座堂建造於12世紀，始建於6世紀教堂廢墟上，進到教堂裡頭並沒有過分的金碧輝煌，反而多的是潔白祥和的面貌，裡頭有14世紀的天文鐘，前面上則是陽光透過彩繪玻璃，所折射出五彩繽紛的光影。

而在教堂正對面的山上，便可以看到高聳佇立的富維耶聖母院，但先別急，還有時間，先來仔細逛逛舊城區吧～

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地址：Place Saint-Jean, 69005 Lyon, France 交通：搭乘地鐵至「Vieux Lyon站」 時間：週一至週五 08：00～12:00、14：00～19：30／週六及週日14：00～17：00

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袖珍電影佈景博物館 Musée Cinéma et Miniature

袖珍電影佈景博物館里昂舊城區蠻中心的位置，小小的入口進去後，可以先看到一些玻璃櫥窗內的袖珍作品，和一些電影服裝、道具打頭陣，過了售票口後，是一棟16世紀時期的建築物，全館共蒐藏超過1000件袖珍藝術品，和多數電影場景及道具等。

博物館從地下一樓開始參觀，可以看到電影《香水（Perfume）》的拍攝場景，上樓之後可以看到無數電影拍攝時真實使用過的服裝及道具，包括知名電影《異形》、《班傑明的奇幻旅程》、《飢餓遊戲等》，還有多部動作片拍攝使用的槍枝、歷史片所使用的刀劍，更留下了不少分鏡、劇本等原稿，身為電影迷的朋友們絕對會為之瘋狂！

最後進到袖珍區，每件修真作品都經過藝術家的精巧的工藝所打造，細緻程度個個都令人歎為觀止，從電影場景、歷史遺跡，到生活場景，都百分之百的還原、縮小呈現在小小的櫥窗內，彷彿化身成了巨人穿梭於小人國中。博物館外觀看起來雖然不大，但展示的作品實在豐富，逛下來大約需要2到3小時的時間，但有機會來到里昂舊城，一定要到這裡一探究竟！

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地址：60 Rue Saint-Jean, 69005 Lyon, France 交通：搭乘地鐵至「Vieux Lyon站」步行約5分鐘 時間：週一至週五10：00～18：30／週六及週日10：00～19：00 門票：成人 9歐元／孩童（4-15歲）、學生 6.5歐元／60歲以上 8歐元

富維耶聖母院 Basilica of Notre-Dame de Fourviére

走出地鐵站往舊城區的方向走，便可以看到如童話故事中的的場景，遠遠的山頭上座落著一座教堂，那正是富維耶聖母聖院，也是里昂的標誌性建築。富維耶聖母院是一座天主教的次級聖殿，其中的聖母，相傳他在17世紀非死病爆發時拯救了里昂，而為了感謝她並建造了此聖母院，並在19世紀中葉的200周年紀念時，加上了鍍金的聖母雕像。

聖母院融合羅曼式和拜占庭式的建築風格，精緻的雕刻、金碧輝煌的馬賽克拼貼、絢麗五彩的玻璃帷幕，完美襯托了富維耶聖母院的莊嚴氣息，走進教堂內，更是會被他華麗的穹頂壁畫震懾，一筆一畫都令人屏息。

抵達富維耶聖母院的方式有兩種，可以從「Vieux Lyon站」轉搭乘前往「Fourvière」的纜車到山上，或是從「里昂主教座堂」前的小階梯上去，大約爬個20分鐘就能抵達山頂，想運動的朋友不妨試試！非常推薦大家在黃昏時抵達，便可從山上俯瞰整個里昂市區的日落風光。

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地址：8 Place de Fourvière, 69005 Lyon, France 交通：搭乘地鐵至「Vieux Lyon站」步行階梯約20分鐘／轉搭乘纜車前往「Fourvière站」 時間：大教堂08：00～19：00／小教堂07：00～19：00

同場加映：里昂市區交通

電車Tramway和地鐵Metro

里昂市區主要的交通，最常見也最常被使用的就是兩種「輕軌電車（Tramway）」和「地鐵（Metro）」，兩者和巴士、纜車都是由同一間公司TCL所經營的，因此票券都是可以通用的。

其中「單程票／1.9歐元」是只要在一小時內，都可以不限次數的重複使用的，因此若你是搭乘地鐵前往「Vieux Lyon站」要去「富維耶聖母院」，只要車票是在一個小時內購買的，就可以不必再另外買票搭乘纜車上「Fourvière站」喔！

另外也提供「24小時票／6歐元」、「48小時票／11.5歐元」和「72小時票／15.5歐元」等。售票地點在輕軌月台和地鐵進站口皆有販售，也都有提供英文介面和刷卡功能，非常方便又經濟實惠！

里昂市區地鐵（Ig@mickael_tcl）

自駕省錢小撇步 如果是自駕的朋友，小編建議大家可以把車停在離市區較遠的地方，可以在附近找間餐廳吃頓飯，就把車停在那裡，再搭乘輕軌或地鐵前往市中心，這樣剩下了在市中心找車位的時間，更省下了一筆停車費

電動滑板車 Lime

有到歐洲大城市旅行過的朋友應該多少都有見過它，Lime國際的電動滑板車品牌，成立於加州舊金山，而地點遍佈歐美各地的大城市，在法國的巴黎、馬賽和里昂等大城市都能找到它，有點類似台灣OBike的概念，沒有固定的租借還站，你只需要一支有網路的手機，下載Lime app，並綁定信用卡，便可以隨時隨地以掃描滑板車上的QR Cord啟動，滑板車的時速可達20公里上下，完全不需什麼技巧，非常好上手也非常安全，是給短程移動十分方便的代步工具！

缺點就是它實在不便宜，光是啟動費就要1歐元，10分鐘內收取2.5歐元、30分鐘內收取5.5歐元、一個小時內則是10歐元，小編上次傻傻騎了兩個小時，收到信用卡的簡訊通知時都快昏過去了……

不過對於短程移動，Lime的確是個非常方便的選擇，也可以趁機體驗看看電動滑板車的快感，Lime再每個地區的收費方式及價格不同，建議可以先上網打聽看看，才不會一個不小心荷包大失血！

對於短程移動，Lime的確是個非常方便的選擇（Ig@physiquesperformance）

里昂有種說不出的魅力，即使去過還是會讓人想再訪，而每次造訪都能又更高層次的感受，其實舊城區主要的街道範圍並不廣，不用半天的時間變可以逛完，以上景點介紹給大家，用一天的時間，不疾不徐地漫步在幾個景點之間，好好感受里昂典雅的藝術及人文氣息吧～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「法國里昂｜快閃舊城區一日遊，富維耶聖母院、博物館人氣景點推薦+交通與票價攻略」。】