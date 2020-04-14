新冠肺炎｜雙手哪部位最多菌？9幅圖學識酒精搓手液正確捽手消毒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，導致各地民眾人心惶惶。除戴口罩外，現時出街食飯，食店以至食客自己，都會準備好酒精搓手液消毒雙手，不過，搓手液是否隨意「捽捽下」就能徹底消底？手掌哪些部位又最容易沾上細菌和病毒？

畢業於日本慶應義塾大學護理學系的日本女藝人みほとけ（Mihotoke），近日觀察到原來很多人都不知道如何正確使用酒精搓手液，也不了解使用的份量等等，因此決定在社交網站上分享使用酒精搓手液的正確示範，希望透過自己的專業知識分享清潔雙手的重要性，減低感染病毒的風險。

《香港01》飲食記者整理Mihotoke分享的貼士，以及由札幌保健醫療大學及北海道科學大學護理系教授監修的短片，教大家如何正確使用酒精搓手液！👇👇👇即用9幅圖話你知酒精搓手液的正確用法！👇👇👇

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