Blue Bottle登陸香港　 8個景點遊走中環SOHO半日遊｜打卡好去處

Blue Bottle Coffee終於登陸香港，首間香港分店進駐中環擺花街，必定引來大批咖啡迷前往朝聖。飲完咖啡，不妨試著用半天遊走中環SOHO區一帶，發掘一些平日錯過了的景色。《香港01》旅遊記者整理了附近的打卡熱點，朝聖之後就與朋友來一場「半日蘇豪遊」吧！

📸【1】香港Blue Bottle藍瓶咖啡

「藍瓶咖啡Blue Bottle」香港首間分店今日（4 月29日）於中環擺花街正式開幕！源自美國的人氣精品咖啡店「藍瓶咖啡Blue Coffee」於世界各地均有分店，東京、首爾、台北等地每逢開業必定掀起朝聖熱潮。開幕情況直擊，即睇全文👉直擊Blue Bottle藍瓶咖啡香港首店 6款必試推介 教你點隱藏清單

📸【2】嘉咸街彩色樓梯

由Blue Bottle藍瓶咖啡香港店出發，徒步約2分鐘即可到達嘉咸街彩色樓梯。壁畫由本地塗鴉藝術家Alex Croft創作，以香港老房子為題，重現舊香港特色之餘，更令這裡成為香港的人氣打卡熱點！👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【3】彩色花花牆

拍完嘉咸街彩色樓梯的壁畫後，往前走幾步就可以發現一道彩色花花牆！其實這是一間酒吧的外牆，色彩繽紛的外觀非常吸晴，充滿異國風情。👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【4】卑利街少女風粉紅牆

距離嘉咸街彩色樓梯不遠處，就能發現一面非常特別的粉紅色牆。牆上的壁畫是法國護膚品牌Darphin在港開業時，與藝術家Elsa Jean de dieu合作而誕生的作品，為城市中帶來一點清新的氣息。👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【5】香取慎吾首個海外創作：《大口龍仔》

旅遊發展局於2018年的香港藝術月與日本藝人香取慎吾合作，進駐香港街頭藝術界。香取慎吾創作的《大口龍仔》大膽地用上鮮艷的火紅色，畫出代表香港的洋紫荊和迷你天際線，遠看還可發現這些元素交錯成一條生動的龍，甚具香港特色！👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【6】粉紅復古酒店風餐廳 —「Hotal Colombo」

拍完一系列的壁畫打卡照後，是時候醫肚！「Hotal Colombo」距離Blue Bottle香港店步行約5分鐘路程，粉紅色與金色為主調的外觀裝潢，讓人有種走入懷舊電影的錯覺，同時更是香港少見的地道斯里蘭卡餐廳，食物照片也非常吸引，有機會要去試一試！👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【7】中環靚景Cafe — 「Doubleshot by Cupping Room」

「Doubleshot by Cupping Room」位於中環蘇豪荷里活道，是連鎖咖啡店The Cupping Room的分店之一。面向窗外景色的單排座位和精緻的餐點，感覺悠閒舒適。不過單排座位數量不多，平日午後前往會較大機會坐到「打卡位」。👇👇按下圖看詳細地址👇👇

📸【8】PMQ元創方

PMQ元創方屬於三級歷史建築，前身是中央書院及已婚警察宿舍，裡面集合了很多設計師的工作室及商店，設計上亦有不少值得拍照和參觀的地方，為這片屎森林帶來一點藝術氣息。👇👇按下圖看詳細地址👇👇

💡同場加映：九龍4個壁畫景點💡

除了中環，九龍也有不少壁畫景點！《香港01》旅遊記者為大家整理九龍區4個靚靚壁畫集中地，讓大家可以約朋友去打卡。

📸【1】觀塘 千米街頭壁畫：街後（the BackStreet）

社會企業「全城街馬」於2015年邀請了14位藝術家及中小學生參與「街後」計劃，在觀塘36條的工廈後巷之間繪畫壁畫，全長1000米的壁畫圍繞整個觀塘工業區，經過時放下手提電話或許就能發現巷中寶藏，點擊睇睇壁畫位置 👇👇

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想看其餘3個壁畫景點，即按全文打卡好去處｜九龍4個壁畫景點 觀塘千米塗鴉牆 九龍城逼真鯨鯊