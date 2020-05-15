Long D戀人的旅遊趣味︳靠創意P圖異地Meet up　各自遊歷更勝一起

異地戀，大概是熱戀中的情侶最不想面對的三個字。明明相愛到恨不得當連體嬰，卻不能在一起分享快樂，分擔煩惱。早上醒來沒有貼心的問候，入睡前感受不到你的體溫。難過時得不到你在身邊的依靠和令人安心的擁抱；第一眼看到就想與你分享的快樂，也不能當下得到你欣喜的反應。然而有一對情侶，卻把異地戀過得比天天黏在一起的熱戀，還要讓人羨慕！

這對情侶，男生叫Dan，女生叫做Becca，兩人異地戀了三年。而他們保持異地愛情也能夠甜蜜如初的秘訣就是，用一種叫做「halfhalftravel」的方式，1+1=1，將狗糧撒勻全世界！

這對情侶，男生叫Dan，女生叫做Becca，兩人異地戀了三年。而他們保持異地愛情也能夠甜蜜如初的秘訣就是，用一種叫做「halfhalftravel」的方式，滿世界地撒狗糧！（IG@halfhalftravel）

「halfhalftravel」就是分開旅行，因為各種原因不得已分居兩地的情侶，各自旅行、生活，把各自經歷的各種場景記錄下來，然後拼到一起。這樣一來，生活在不同地方的兩個人，因為這個方式，就好像依然在一起生活一樣。雖然身處不同場景，卻好像還能感受到你在身邊的氣息。

+ 11 + 10 + 9

Dan和Becca相識於三年前，兩人都熱愛攝影、熱愛旅行，在工作閒暇之餘都喜歡滿世界地去玩去旅行。正是因為相同的愛好，讓兩個人的心不斷靠近，迅速墜入愛河。

但Becca有著非常獨立的靈魂，她常年在香港和上海學習、工作。剛開始戀愛時就明確表示過，這是她做過最好的選擇，因為在這裡，她徹底開闊了不一樣的世界觀，而且很堅定地做一個終身旅行者。而Dan加入了一個叫做「Remote Year」的項目，這個項目實現了本職為Programmer的他，能夠一邊旅行一邊工作的願望。

兩人都有著自己的堅持，也十分支持對方的選擇，於是Dan和Becca就這麼開啟了他們漫長的異地戀。一年之內，兩人只能見4次面，剛開始熱戀的情侶，怎麼能夠解決對彼此的相思之苦呢？

長時間的分離，即使熱戀也只能靠手機聯繫。突然有一天，同時在吃早餐、飲咖啡的Dan和Becca突發奇想：把我們喝的咖啡P在一起，假裝我們不在異地戀怎麼樣？沒想到拼在一起的效果很不錯，Becca把照片放到網上，還得到了很多朋友畀Like！

Dan和Becca把各自喝的咖啡PS在一起，假裝不在異地戀，沒想到拼在一起的效果很不錯，還得到了很多朋友的點讚。（IG@halfhalftravel）

熱戀中的Dan和Becca，總是會把兩人同時在做的事情拍下來，分享給彼此。這樣一次之後，兩人就開始常常把這些照片拼在一起。一頓早餐、一支雪糕、一個情侶手機殼、不同城市的同一個日落…都被他們拼得如此完美，一張張分開生活和旅行的照片，都訴說著緊緊相依的兩顆心對彼此的牽掛。

+ 6 + 5 + 4

兩人各自分開旅行，卻帶著對方的心與自己一起。到了一個新的城市，就會給對方寄一張明信片，互訴思念。他們用這樣老牌卻浪漫的方式，保持愛情的活力。只是在等待著某一天，兩個人都攢夠了經歷，能夠攜手一起去看大千世界。

其實愛情，從來不是要永遠黏在一起，如膠似漆。只要兩顆心相知相通，哪怕相隔千里，也能感受到對方的心與自己緊緊相連。

在愛裡，應該做的是努力變成更好的自己。因為愛不是依附，是兩個人獨立成長，然後走到一起。不是因為有你才行，而是因為有你更好。

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