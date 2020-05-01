美國情侶辭工8年一直在旅途！小黃車為家　浪遊全美點滴FB全記錄

小編小時候最想要做的工作，就是一邊環遊世界，一邊還可以賺錢。然而長大後的現實是——每天坐在辦公桌前，看着別人環遊世界。每天到處旅遊看風景，還能順便賺錢，大概所有人都曾夢想過吧！但你知道麼？世界上真的有人過上了夢想的生活，比如美國的這對小情侶，James和Rachel 。

2012年，James和Rachel二人心血來潮，辭去了朝九晚五的工作，將他們擁有的一輛小黃車Sunshine改裝成旅行車，踏上了環遊全美國的旅程。一輛橙黃色的旅行車，載著兩顆崇尚自由的靈魂——走走停停，欣賞旅途中的風景，感受自由的真諦。

2012年，一對美國情侶心血來潮，辭去朝九晚五工作，將擁有的一輛小黃車改裝成旅行車，踏上了環遊全美國的旅程。直到今天，他們依然在途上！（instagram@idletheorybus）

一年四季，春夏秋冬，從城市到小鎮，從森林到沙漠，車輪的印記和他們的足跡，遍布了全美。春天駛過山花盛開的草地，在漫無邊際的綠色草地和花叢中，感受春的氣息。在夏日的金色沙灘上，去聽海水漲潮的聲音，看看浪花的美妙，在沙灘上留下一串串腳印。秋天時穿過金燦燦的林間小道，即使落葉斑駁、秋意漸濃，但山間的秋風拂過，給慢慢下沉的思緒一劑清涼暢快。在深冬皚皚白雪裡，盡情玩耍撒歡，彷彿回到了無憂無慮的童年。

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從廣闊蠻荒的西部戈壁，欣賞大自然的鬼斧神工；到令人沉靜的秀美海岸，感嘆黃昏時的溫柔。甚至是危險的無人踏足之境，他們也敢勇闖，留下他們探索過的痕跡。也經過蜿蜒曲折盤山公路，看過炫目璀璨的星空；在旅途中，偶爾遇到同樣行走在路上的伙伴，白天把車停在路邊暢聊，傍晚在河邊看日落。James和Rachel這對小情侶，就這樣四海為家，以車為房，玩了整整5年！

看到這裡，大概很多人都會覺得，兩人一定是含住金鎖匙的富二代，否則普通人哪敢工作說辭就辭，然後旅行5年？

其實，James和Rachel和很多人一樣，都是普普通通的上班族。在決定自駕環遊之前，兩人也一樣過着朝九晚五的生活。James是電影工作者，常常需要沒日沒夜地加班；Rachel是專欄作家兼職漫畫家，白天坐班工作，晚上還要努力畫漫畫。

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在2008年買了這輛黃色小車之後，兩人常常趁著周末來個短途自駕游，放鬆身心的同時，還能找一找創作的靈感。慢慢的，兩人徹底愛上了這種在路上的感覺，開始思索：一定需要工作這麼長時間才能生活下去嗎？於是兩人商量之後，決定雙雙辭去工作，給自己放一個小長假。

於是，James和Rachel踏上了旅程，小黃車也被他們改造成了可以移動的房子，到海邊變成海景房，到山邊變成山景房，打開門就能呼吸到大自然！

旅途中當然需要支出，吃飯、燃油可都是不小的開銷。所以他們在旅途中會選擇到附近的農場打工，補貼他們的行程花費。晚上兩人還會繼續進行各自的創作，賺取一些錢讓他們可以繼續旅行。

晚上兩人還會繼續進行各自的創作，賺取一些錢讓他們可以繼續旅行。（instagram@idletheorybus）

兩人開專門開了一個Instagram賬號@idletheorybus，記錄他們在旅途中看到的風景和感悟。離開了鋼筋構築的水泥森林，James和Rachel在旅途中找到了最自由自在的生活方式。

在狹小的格子間和空調房裡待久了，身體對冷暖變得鈍感甚至麻木，在路上，一切都被再次激活！ Rachel

在路上的生活並不那麼如意，但James和Rachel兩人仍然心照不宣地決定繼續走下去：「雖然5年來，我們都掙扎在溫飽線上，但是我們擁有生活的技能與積攢的經驗，未來的生活，有它們足夠！」

未知是否受新冠肺炎疫情影響，Rachel與James的社交平台自去年12月起沒再更新，直至上星期才有新Po，坦承過去數月的確「充滿動蕩與不確定性」，希望能夠繼續在旅程中好好理清思緒與下一步計劃，並向大家傳遞愛的正能量（FB@IdleTheoryBus）

一切正如他們在IG上寫的那樣：儘管今日塵土飛揚，明天也將是嶄新的一天。向著山那邊的陽光，出發吧！

或許我們大多數人都有著太多羈絆，牽絆著我們，無法做到和James、Rachel一樣，但在忙碌的生活中，我們總有稍作休息的空閒時間。在停下來的時候，不妨用閒適的心情，去發現、去感受人生路上的沿途風景。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】