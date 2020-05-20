【台北赤峰街】太陽花學運催生　3個大男孩老房子打造龐克咖啡店

每次走訪赤峰街，巷弄的老房子總是特別吸引著目光，抬頭欣賞陽光灑在漂亮的窗花上，就這樣意外發現陽台外，掛著大戶人家才有的威風匾額，以黑色木頭雕刻金色的「北 風 社」三字特別顯目，正當還在猜想這是一間什麼店時，一樓招牌上微小的燈光吸引著好奇心，指引著入口，走上僅容一人通身的扶梯，幻想著走入秘密集會的住所，像是《燦爛時光》裡那個積極想要改變社會的文學社時，一踏上二樓，大把大把的陽光從天窗灑進，咖啡香馬上撲鼻而來。

散發著沈穩感的北風社，其實由三位年僅27歲的魏立、魏正及阿宥一同創立，他們在 20 歲時因為音樂認識了彼此，後來也碰上一群玩音樂的朋友們，大家對這個社會有契合的理念，一起玩著龐克音樂，「一群一群的男生聚在一起，大家就以家鄉分區，因此有了北投「失心瘋」、內湖「罷黜者」以及泰山區的「暴民」，最後更簡稱為「北山湖」，一種集結的象徵也是屬於我們的代號。」

散發著沈穩感的北風社，其實由三位年僅 27 歲的魏立、魏正及阿宥一同創立（KEEDAN授權使用）

北山湖 你我共飲，揭竿四起， 趁現在，團結抵抗在此刻， 先破壞再重建。 共犯結構 「北山湖 Bei Shan Hu」

2014 年的太陽花學運是轉捩點，讓他們開始思考自己在嚷嚷覺得這個社會很糟時，到底能做些什麼改變現況，於是三人與好友們一同組成了關注社會文化的讀書會叫做 「愁城」，魏立說到：「我們幾個都是愁城的創始成員，當初會有創立的想法是因為大家都是玩龐克音樂，但發現當時在台灣龐克音樂卻流於形式，聽起來是龐克樂，卻少了點精神層面，有點可惜。」愁城透過出版獨立刊物或是舉辦講座、音樂活動等，希望能提供一些不一樣的想法。

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不過，只透過獨立刊物及講座，愁城的號招力有限，而且到後來愁城的推廣方式似乎還是被認為比較龐克一點，講起 「龐克」，一般人不熟捻甚至可能停留在兇猛、衝撞等刻板印象，真正想要推廣理念給大眾時還是相對不親近一些。但Cafe卻是每個人都會想去的地方，反而是個容易跟大眾接觸的管道，這也是北風社成立的原因之一，魏立笑著說，「你要推廣一句話，用溫柔的方式比用罵的來得容易聽進去。」像是在年初就找來攝影師 Hironori Kodama，在北風社舉辦攝影展及講座，透過攝影師的鏡頭第一線分享香港的街頭故事。

關於「北風社」的命名，就是承襲前面這些故事，魏立花了好長時間解釋從以前玩音樂到現在北風社成立的脈絡，「我們有一個 line 的群組，這個群組換過很多名字，像是北投部落…等。某天因為下午太無聊了，大家相約一起出去放風箏放鬆，群組就改為“北投風箏社”，最後這個縮寫就變成現在的「北風社」。」一旁在吧檯裡調製客人咖啡的魏正也笑了出來，也忍不住附和，他們也沒想到當初無心插柳的對話，成為這棟藏身老房二樓咖啡廳最好的命名。

要從一間幾乎是廢墟的房子變成現在的樣子其實蠻累的，裝修的三個月過程很痛苦，以前沒有做過類似的工作，加上預算及開幕時間的壓力，大家處在緊繃的狀態，一不小心就會吵起來（KEEDAN授權使用）

「要從一間幾乎是廢墟的房子變成現在的樣子其實蠻累的，裝修的三個月過程很痛苦，以前沒有做過類似的工作，加上預算及開幕時間的壓力，大家處在緊繃的狀態，一不小心就會吵起來。」聊到創業的過程，沒有太多經費的三人，包辦所有事情，三人放手一駁、全心全意的投入，「有時候忙到太晚就乾脆住在這。」後來決定開了一扇很大的天窗，儘管在室內也能感受到日出日落；屋內保留了日式建築的屋頂閣樓及大樑，閣樓鋪上塌塌米的營造與樓下截然不同的氛圍，抬頭還能看到木造結構的太子樓。

以木頭作為咖啡廳的主調，「出身於外省家庭，我們都很喜歡東方元素的東西，台灣除了被中國殖民也有被日本殖民過的歷史，像是這棟建築就是早期日式宿舍。」因此裝潢風格以日式及中式元素並存，原本前屋主留下的老傢俱，又或是從家裡搬來的椅子，牆上掛著老闆親筆的毛筆畫，每個角落都細心琢磨出最適合的樣子。魏立還熱心地跟我們介紹，後方有個小廚房，特別邀請廚師朋友 「龍亭」 在週末提供限定餐點，而且每個週末餐點都不一樣！

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平日來訪，北風社已經幾乎客滿的狀況，從去年 11 月開業至今，漸漸累積了與北風社有同樣默契的客人，問起魏立對於北風社有什麼期許「希望對獨立文化有興趣的客人可以越來越多，也會對我們舉辦的活動會有興趣。」

在還沒爬上樓之前，看到「北 風 社」的招牌，心裡想著赤峰街又多了一家以老房重新翻修為特色的文青咖啡廳，沒想到ㄧ聊才發現他們骨子有著龐克搖滾的精神（KEEDAN授權使用）

後記：在還沒爬上樓之前，看到「北 風 社」的招牌，心裡想著赤峰街又多了一家以老房重新翻修為特色的文青咖啡廳，沒想到ㄧ聊才發現他們骨子有著龐克搖滾的精神，與溫儒的老房形成對比。對於魏氏兄弟及阿宥來說，這裏是人生不同階段想要達成的目標，不僅只是販售一杯咖啡，而是透過這個場所交流，表達對於社會的想法，向更多人傳遞訊息。等待在這邊成長後，相信他們一定不甘於只是個咖啡廳老闆，將會再次往下個理想前進。

地址：台北市大同區赤峰街 47 巷 18 號 2 樓 營業時間：13:00～24:00 │ CLOSE : THU

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