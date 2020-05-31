【台南旅遊】古著掛帥！精選5間隱身巷弄中的特色Vintage小店

不像大城市的群聚商圈，台南的風格小店一家一家散落在各個角落，像是藏身在巷弄三合院的 「靑苔 moss archives」、往下而生的 「穴居 cave cafe」或是蒐集 60-90 年代古董眼鏡的「夢露」，騎著機車吹著台南的熱風，一處處停泊，尋覓這些風格小店是台南獨有的玩法。

來到台南彷彿一場古今交錯的時空旅程，台南因為開發得早，保留了許多古蹟及傳統建築，近年來許多北漂的年輕人返回台南，透過他們的想法展現古都的另一種魅力。與追求速度的都市相比，台南腳步更為緩慢，他們花更多時間慢慢整理老房子、一件一件蒐集具時間感的商品、細心熬煮每一道甜品，這些可在台北找不到的。

1. 白木 11Vintage

因為先前在 LEVI’S 工作開啟對於古著的熱愛，主理人WU沉迷在講究每件服飾年份的樂趣，白木11Vintage 從網路開始，想把這份熱趣分享給更多人，在去年七月便在這個與古著一樣擁有歷史年份的老房子落腳，位在國華街巷弄裡的三層老房，前身為紡織工廠，窄小的樓梯旁保留著早期工廠留下的紡織機書明書。一拉開木門，高挑的一樓掛滿了老闆的收藏，店內選貨都是老闆親自挑選，主要販售美式丹寧、軍裝、毛衣等老品。年輕人的思維與過去的傳統老房交集出火花，這就是台南的獨有魅力吧。

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Instagram：@art11_vintage 地址：台南市中西區中正路 209 巷 8 號

2. 夢露眼鏡店

每家選物店都是主理人品味的延伸，這家藏匿在台南七娘媽廟巷內的 「夢露」，隔著透明落地窗往店裡一看，擺放著有高有低、各式各樣的普普風燈飾，差點誤以為這是燈飾店。夢露主理人是由接觸古著許久的夏漪眺及LKN兩人，從早期的市集擺攤，最後落腳台南，用獨樹一格的眼光走訪世界各地的眼鏡業，特別要強調的是，店內的眼鏡並非二手商品，而是早期生產未經使用的庫存新品，除了墨鏡外，也有許多像是 YSL、GUCCI 等品牌鏡框，經過老闆重新整理，或是加工染上漸層墨片，賦予每隻眼鏡獨一無二的個性。

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Instagram：@eyesonyou945 地址：台南市中西區中山路 79 巷 68 號

3. 靑苔 moss archives

開幕不到半年，青苔moss archives古韻的氣質讓你彷彿置身於歐洲，吸引許多人拜訪。原本就在台南有著另ㄧ家古著店「虫洞」 的老闆，決定將販售的vintage商品更為清楚的分類，把「講究」在提升一階，於是將更具年代感的歐洲與法國古著移至新店，每件服飾上都請楚的標示了年份、產地及用途，藉此讓更多人了解眼前的這件衣服來歷。青苔是一處瀰漫著古老氣味的空間，由百年的台式三和院改建而成，有著斑駁痕跡的木頭樑柱、木頭地板及加劇，木色襯托了時間的歷練。

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Instagram：@moss.archives 地址：台南市中西區開山路 127 巷 29 號

4. 穴居

隱藏在不起眼的小巷內，如同店名「穴居」ㄧ樣，地址最後標示著「地層」。店內裝潢詼諧可愛，圓形拱門、百葉窗及學生桌椅等，營造岀有點不切實際的未來感。穴居把咖啡廳營造成實驗室氛圍，手沖咖啡架是實驗室的道具，老闆是實驗員，為你調配只有在穴居才喝得到的溫拿鐵。

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Instagram：@cave_cafe_tw 地址：台南市東區育樂街 152 號底層

5. 星期一古著

平時在台北有在關注古著風格的讀者，相信對這家 「星期一古著」 不陌生。以擁有豐富商品為著稱的星期一古著，在這邊不怕找不到合適的風格單品，就怕你不肯花時間慢慢逛，大量的收藏讓你如同挖寶般，從一整排牛仔褲中找到屬於你的真命天褲。特別的是，改建自荒廢許久的台南第四信用合作社，陽光從窗外灑進一樓非常迷人。

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Instagram：@bluemondayvintage 地址：台南中西區中正路 209 巷 2 號

下回來到台南，除了美食與古蹟之外，也不要錯過尋覓這些隱藏在巷弄中，重新賦予老房面貌的小店，另外還有先前介紹過的 新舊並存穿梭於老房的穿堂中 台南全新咖啡廳 Stable Nice BLDG 以及與邀請日本插畫家描繪旅人樣貌的康橋慢旅。

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