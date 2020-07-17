讓人懷念25款童年回憶中西糕餅　龍鬚糖快消失？黃梅花籃一定食過

80後、90後的童年回憶一定出現過不少糕點，不論是中式還是西式，都成為大家回憶中的一部分！例如學生時期一定食過糖蔥餅、叮叮糖，現在已經買少見少。《香港01》飲食記者精選25款中式、西式糕餅麵包，其中更有記者最愛的三角朱古力，真係所有回憶都返晒嚟！

說起80後、90後一定食過的西餅，記者立刻就想到小時候經常見到的三角朱古力，外層脆皮朱古力灑上彩色朱古力碎，中間是忌廉朱古力蛋糕，不過現時只有舊式餅店先有得買！👇👇👇 不過記者就未食過花卷！按下圖即睇10款懷舊麵包、西餅、推介購買地點👇👇👇

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另外，中式糕餅一向是年輕港人容易遺忘的美食，不少都已經開始式微，所以我們要多多光顧！圍村長大的記者，最愛的是小時候親戚親手做的茶果，不論花生餡還是綠豆餡，都超級足料架！😋😋😋 全部懷舊糕點都非常有回憶，按下圖即睇15款傳統糕點 👇👇👇

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😍😍😍 同場加映：讓人懷念的13款童年回憶飲品 8、90後愛Qoo提子汁 這款返學必飲 😍😍😍

除了懷舊西餅、麵包之外，還有不少回憶飲品90後一定飲過，例如是小學餐單上的Qoo青提子汁簡直是記者童年最愛的飲品，還有檸檬味都好正，但現在超市只有盒裝可以買得到！👇👇👇全部都飲過先叫有童年！按下圖即睇邊13款上榜 👇👇👇

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