愛回家｜Buffet狂食生蠔先回本！自助餐11件共鳴事　留肚是常識吧

無線劇《愛．回家之開心速遞》，周日（17日）一集講述Rebecca（沈可欣飾）去食自助餐，甫坐定就馬上拎了10打生蠔，然後又偶遇一名勁有王浩信影子的男子Signal（林俊其飾），為她搣蝦殼，令她感到心動！其實關於自助餐的共嗚事又怎止這些，《香港01》飲食記者整理食自助餐11件共鳴事，你一定經歷過！

昨晚的劇情講到葉碧嘉（Rebecca）獨自食自助餐，更揚言要食10打生蠔！(《愛．回家之開心速遞》截圖)

《愛．回家之開心速遞》昨晚播出的一集，Rebecca（沈可欣飾）獨自去食自助餐期間，竟然有「艷遇」，遇到一個靚仔有錢仔Signal（林俊其飾），更差點精神出軌！劇情更講到Rebecca豪言要食10打生蠔，而男生更貼心地幫她搣蝦殼，令她心動不已。

藍浩信（左）貼心地幫Rebecca（右）搣蝦殼，令她幾乎心動！(《愛．回家之開心速遞》截圖)

不少人都喜歡去食自助餐，貪款式夠多，又可以自由選擇，不過記者食自助餐都遇過不少無奈的事，例如見到有人偷偷打包小型甜品，非常誇張！記者整理食自助餐一定會遇過的11件共鳴事，特別是一定要狂食生蠔、蝦蟹等貴價食物！按下圖即睇仲有邊啲共鳴事👇👇👇

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身為90後的記者以前最愛食三角朱古力蛋糕，外皮是鋪滿彩色朱古力碎的朱古力脆皮，裏面就是黑朱古力蛋糕加忌廉，但現在已經買少見少了😢😢全部都食過先叫做有童年！按下圖即睇10款西餅麵包👇👇👇

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