【馬來西亞旅遊】五大島嶼打卡秘境推介　上天空之橋漫步雲端！

熱愛島嶼度假的人一年四季都是出遊的好時機，除了耳熟能詳的熱門大島，擁有六千多個大小島嶼的馬來西亞，觀光人氣也日漸高漲！不只海島風光與自然生態資源豐富，還有許多未開發的️景點，特別適合喜愛訪幽探秘的旅人。以下我們精選馬來西亞五大島嶼秘境，快收入你的口袋名單中吧！

馬來西亞五大島嶼秘境（點擊下圖看清！）

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🌳🌳🌳 同場加映：坪洲一日遊輕鬆環島路線 5個靚景打卡位賞海景日落｜離島好去處 🌳🌳🌳

坪洲只有三分一個長洲的大小，是人少較安靜的離島。不過，島上有不少歷史建築，又有家樂徑，提供了歷史、登山等的豐富資源，十分值得一日遊。

📸 坪洲打卡景點推介

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 【馬來西亞五大秘境島嶼】IG打卡點天空之橋有如漫步雲端、水上清真寺目睹壯麗場景】