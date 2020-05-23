【馬來西亞旅遊】五大島嶼打卡秘境推介　上天空之橋漫步雲端！

旅遊
撰文：
最後更新日期：

熱愛島嶼度假的人一年四季都是出遊的好時機，除了耳熟能詳的熱門大島，擁有六千多個大小島嶼的馬來西亞，觀光人氣也日漸高漲！不只海島風光與自然生態資源豐富，還有許多未開發的️景點，特別適合喜愛訪幽探秘的旅人。以下我們精選馬來西亞五大島嶼秘境，快收入你的口袋名單中吧！

馬來西亞五大島嶼秘境（點擊下圖看清！）

+13
+12
+11

🌳🌳🌳 同場加映：坪洲一日遊輕鬆環島路線　5個靚景打卡位賞海景日落｜離島好去處 🌳🌳🌳

坪洲只有三分一個長洲的大小，是人少較安靜的離島。不過，島上有不少歷史建築，又有家樂徑，提供了歷史、登山等的豐富資源，十分值得一日遊。

📸 坪洲打卡景點推介

+4
+3
+2

想看完整的一日遊路線推介，立即點擊睇全文 👉👉坪洲一日遊輕鬆環島路線　5個靚景打卡位賞海景日落｜離島好去處

【馬來西亞旅遊】檳城10間復古情懷酒店推介　特色裝潢兼歎靚景！
【馬來西亞旅遊】暢遊檳城8個好拍好玩景點　訪升旗山賞日落靚景
30幅圖看全球創意防疫措施　泰國用腳撳𨋢　韓國比賽用這個扮觀眾
飛虎｜港片取景4間地道食店　馬坤記拍無間道　合興老是常出現？
即棄菲林相機入門3大貼士　哪裡冲曬平靚正？室內拍攝須開閃光燈
8間食店買1送1　GODIVA送朱古力凍飲　7Café送咖啡　ChaCha送抹茶
鉅記手信咀香園英記餅家以外　澳門當地人推薦7間好味抵買手信店

延伸閱讀：

不輸馬爾地夫，模里西斯也是海島天堂！「Club Med愛比昂度假村」7大特色盤點，連隋棠都到此慶絲婚

獅子漫步、海中浮潛、孤島探險，模里西斯Club Med給你獨一無二的旅遊記憶

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【馬來西亞五大秘境島嶼】IG打卡點天空之橋有如漫步雲端、水上清真寺目睹壯麗場景】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。