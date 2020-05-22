30幅圖看全球創意防疫措施　泰國用腳撳𨋢　韓國比賽用這個扮觀眾

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，漸漸恢復社交活動，但為了減少人群聚集和病毒傳播的風險，全球各地都有不同的防疫措施。《香港01》旅遊記者整理了30張不同地區的防疫方法，包括日本、韓國、泰國，大部分都非常新奇！

日本有餐廳用可愛水豚君隔開人群，令人大呼可愛。（Twitter @ chacha0rca）

為了保持社交距離及減少接觸病毒，很多餐廳都限制了每張枱的用餐人數，日本有餐廳更在座位上放上超萌的水豚君，超級可愛！另外，中國和韓國的中小學復課後都有不同的防疫措施，例如中國的小學生上課時會戴上類似的烏紗帽，保持適當的距離。

👇👇👇韓國的體育比賽竟然用這個代替觀眾？按下圖即睇30幅全球各地的創意防疫措施 👇👇👇

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💡同場加映：10個爆笑奇怪中韓翻譯💡

韓國因為有大量中國遊客到訪，很多店家的餐牌、指示或說明都提供中文翻譯。但由於店家不諳中文，因此大多都是使用翻譯器，文句不通之餘，更會出現錯誤，與原本意思相差非常遠。記者整理了10個內地網民分享的搞笑中韓翻譯，必定令你笑到肚痛！

😂😂😂 韓國連鎖麵包店Paris Baguette招牌竟然譯成這樣？按圖即看10個爆笑翻譯 😂😂😂

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