【秋葉原】門外漢注意！跟實6間人氣動漫周邊、潮物店家買手信

針對訪日外國遊客提供日本觀光資訊的網站「LIVE JAPAN」，從登記在網站內的秋葉原地區的伴手禮、地方特產景點之中，選出外國讀者最有興趣的部分，以排行榜的方式介紹給你。 像是有「Yellow Submarine Akihabara Main Shop ★Mint」、「RetroGame CAMP AKIHABARA」、「INDOR STORE」等受到矚目的景點亦包含在其中，安排秋葉原行程的話，絕對值得參考看看喔！

第1名：Yellow Submarine Akihabara Main Shop ★Mint

本店是日本全國連鎖販售模型玩具及集換式卡片遊戲專門店「Yellow Submarine」的秋葉原店，位在秋葉原站旁的秋葉原RADIO會館6F，店內販售人物公仔玩具、模型玩具及集換式卡片遊戲等各種商品。

各樓層販售商品不同，人物角色&玩具樓層內有超人力霸王及幪面超人等特攝作品、高達等模型玩具，以及七龍珠、海賊王等動畫人物公仔等。此外，模型玩具樓層內有車、飛機、戰車及船等相關工具及材料。遊戲樓層內有運動選手及偶像等集換式卡片、非官方照片及各種卡片遊戲等。

店內可使用各種信用卡付款，外國觀光客也能安心享受購物樂趣。歡迎前來本店參觀選購充滿日本風味的禮品。

Yellow Submarine Akihabara Main Shop ★Mint イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 地址：Radio hall 6F, 1-15-16, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 最近車站：秋葉原站 （京濱東北線 / 山手線 / 日比谷線 / 築波快車 / 總武線）徒步3分 聯絡電話：03-5298-3123

第2名：RetroGame CAMP AKIHABARA

從正宗任天堂到最新型的遊戲互換機，各種商品種類數量多元豐富，除此之外，『復古遊戲營(Retro Game CAMP) 秋葉原店』最大的魅力之一，就是可以從世界各地透過線上購物系統訂購。

姊妹店『復古遊戲營(Retro Game CAMP) 地下城店 』就位在本店鄰旁的地下室，本公司經營之全數商品皆經過專業人員逐個確認狀態後，進入不斷細心修復的修繕流程。

該店絕不販售任何損壞或髒污的商品，由於許多主要軟體已更換新電池，因此不用擔心保存數據消失的問題，顧客能盡情享受復古遊戲的樂趣。請於購買時確認表示已更新電池的金色貼紙。

本店憑藉著想帶給顧客驚喜的心情，每天不間斷地反覆修繕工作已長達數十年。今後本店將繼續以8bit聲響為標誌，為每位顧客準備能帶給您懷舊樂趣的復古遊戲。

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RetroGame CAMP AKIHABARA レトロげーむキャンプ 秋葉原店 地址：Shinsuehiro building C, 3-14-7, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 最近車站：秋葉原站 （京濱東北線 / 山手線 / 日比谷線 / 築波快車 / 總武線）徒步5分 聯絡電話：03-3253-7778 日本 古物商許可編號：東京都公安委員會 第301030707386號

第3名：INDOR STORE

本店是即使在秋業原地區也很罕見的電玩系服飾雜貨專門店。店內主要販售任天堂、SEGA、CAPCOM等懷舊電玩相關的T恤及周邊商品，除了日本國內之外，本店也有來自世界各地的電玩相關商品，種類豐富多元。當然，店內販售的全數商品都是經製造商正式授權後製造的正品！此外，由於本店主要販售特別以電玩造型作成的服飾及周邊商品，因此也有許多消息靈通的海外粉絲特地為了本店而前來日本，深受海外各國愛好者的支持與信賴。本店位在秋業原主要幹道中央通街道的1樓，地理位置便利且容易找。

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INDOR STORE 地址：Sekine Building 1F, 3-15-7, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 最近車站：秋葉原站 （京濱東北線 / 山手線 / 日比谷線 / 築波快車 / 總武線）徒步10分 聯絡電話：03-6206-0186

第4名：TRAINIART

本店以「進一步享受鐵道樂趣」為概念、齊集了眾多原創鐵道週邊商品。

TRAINIART 地址：Atre Akihabara1 the second floor, 1-17-6, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 最近車站：秋葉原站 （京濱東北線 / 山手線 / 日比谷線 / 築波快車 / 總武線） 聯絡電話：03-5289-3832

第5名：VAPESTAND SMOKER'S CAFE AKIHABARA

JR秋葉原站從電氣街口出站後步行僅需1分鐘的道地咖啡館，店內全部座位均可吸煙。店內有設置排煙機的站著抽吸煙區，也有可以坐下來舒適吸煙的座位。手機、電腦可於店內專區充電並提供完善的免費Wi-Fi。歡迎前來享受香醇的咖啡及舒適的吸菸空間。本店全年無休，竭誠歡迎各位顧客光臨。

■各種Vape(電子菸)菸油品牌Unlipuffs / Ambrosia / Black Note / Bamskilicious / Simply Southern / TNGL Vapors / Generic Adult Sours / Whip’d eLiquid / COSMIC FOG / LOST FOG / Liquid State 等

隨時都有新商品上架。店內設有試抽區，歡迎隨時洽詢本店服務人員！

+ 5 + 4 + 3

VAPESTAND SMOKER'S CAFE AKIHABARA 地址：Akihabara DT building 1F, 1-15-5, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 最近車站：秋葉原站 （京濱東北線 / 山手線 / 日比谷線 / 築波快車 / 總武線）徒步1分 聯絡電話：03-6260-8866

第6名：Ebisudo Gallery

精選從江戶時代至現代各類精品，從針對收藏家的原創作品到適合當成贈禮品的實惠價格商品，種類豐富齊全。顧客可以在親切的店內氣氛中，挑選有興趣的題材或喜歡的作品，完善服務顧客是本店至高無上的光榮。本店全體人員的理想目標即為替各位顧客帶來舒適喜悅的時光。

Ebisudo Gallery 恵比寿堂ギャラリー 地址：Inagaki Building 4F, Chiyoda-ku, Tokyo Jimbocho 1-9, 101-0051 最近車站：神保町 站 （半藏門線 / 都營三田線 / 都營新宿線）徒步2分 聯絡電話：03-3219-7651

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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