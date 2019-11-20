【九州熊本】黑川溫泉老街攻略　1300円「入湯手形」任選三間溫泉

「黑川溫泉」位於九州熊本，是一個很深處的秘境，這裡保留了傳統木造建築，懷舊的溫泉老街氣氛，讓你不禁愛上這個地方！這裡的泉質多達7種不同的溫泉，除了泡湯外，當地的美食點心等也是不可錯過的佳餚～這次幫你揭密黑川溫泉的由來、交通、美食、住宿，懶人包大功略！

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「黑川溫泉」可是榮獲入選米芝蓮GREEN GUIDE 日本2009年版2星的人氣溫泉地，位於「阿蘇」附近，是個要搭車深入的寧靜秘境。本篇文章教你如何使用交通工具抵達，也幫你介紹幾處黑川溫泉的景點由來，你知到這裡的地藏曾經代替別人被看下頭來的傳奇故事嗎？等等就說古給你聽！除了富含歷史之外，這裡的大自然也讓你不禁沉澱所有紛紛擾擾，快跟著小編的腳步一同窺看這處秘境吧！

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢

有得吃有得泡的黑川溫泉周邊地圖

人氣溫泉地為你鄭重介紹

「黑川溫泉」為「熊本」中最有名的溫泉，位處「大分縣」邊境，入選米芝蓮GREEN GUIDE 日本2009年版2星的人氣溫泉地，被一片綠油油的山所圍繞著，有著三十家旅館集結而成的黑川溫泉，同時這裡也有特別的「入湯手形」，這個入湯手形可以使用黑川溫泉全部的露天溫泉。稍微介紹這裡的泉質，有弱酸性、弱鹼性、含鐵泉等7種泉質，種類豐富。也可以來這裡使用日歸方案，不過推薦你住一晚，感受這裡的木造建築氛圍！

黑川溫泉﹙Instagram@rossi_hiroshi﹚

「入湯手形」與「黑川竹杯」

上面提到的「入湯手形」可以讓你進行一趟溫泉巡禮，只要1300円（約港幣$96）就能在六個月內任選三間溫泉泡湯，拿著這個手形還可以享有商店街折扣喔。「黑川竹杯」則是可以任你任選三家旅館或是商店，喝一杯熊本地區的美酒，喜歡日本酒的朋友們，這可是你們的划算選擇喔（1500円 / （約港幣$111）可以喝三次）！在「黑川溫泉觀光旅館協同組合」隔壁有提供租借和服的服務，就能穿著和服遊黑川老街！

上面提到的「入湯手形」可以讓你進行一趟溫泉巡禮，只要1300円就能在六個月內任選三間溫泉泡湯，拿著這個手形還可以享有商店街折扣喔。﹙Instagram@wakapooool ﹚

交通方式

「九州橫斷巴士」可以連接「熊本」市內與「阿蘇」、「由布院」、「別府」、「黑川溫泉」之間，通常與從「熊本車站」搭電車抵達「阿蘇車站」，再轉巴士到「南小國町役場前站」，還要搭接駁抵達黑川溫泉相比，搭乘九州橫斷巴士會比較方便一點，這也是為何大家都會推這個交通手段的原因，而且與電車的搭乘時間差不多，又是直達，不必拖著行李繞來繞去是一大優點！

「九州橫斷巴士」可以連接「熊本」市內與「阿蘇」、「由布院」、「別府」、「黑川溫泉」之間﹙Instagram@rainingbeee ﹚

黑川溫泉老街感受木造建築復古氛圍



#1. 溫泉老街

黑川溫泉老街大多沿著溪水，從「丸鈴橋」看過去的風景足以代表黑川溫泉，是一處推薦景點，來到這不妨拍照打卡，將自己穿著浴衣的美照上傳吧！溫泉老街由許多商店、旅館櫛比鱗次而成，幾乎都是木造建築，充滿著復古的氛圍，彷彿走進了時光隧道！來到溫泉區必做的其中一件事就是煮溫泉蛋，這裡有許多點可以讓你自助煮溫泉蛋，當然要記得投錢喔！

#2. 黒川地蔵尊

「黒川地蔵尊」有一個小傳說，相傳在古早以前，有一位窮小子「勘吉」，為了重病的父親想吃瓜的願望，便偷偷去田裡偷瓜，被地主發現後，在被斬首的時候，落地的竟然是地藏的頭，原來是地藏代替他被斬首，守護了勘吉。這個只剩下頭的地藏被修行者從肥後國帶著走到黑川溫泉這個地方的時候，「就安置在這邊吧」地藏如此說，安置後這裡就湧出溫泉，稱為地藏湯，也是黑川溫泉的起始地，附近有顏湯可以一起泡。

必吃美食

#1. 有履歷保證的土產店｜湯音Yunon Café

「湯音Yunon Café」是一間娟珊牛奶和地元產品專門店，於2015年8月重新開幕，店內統一以和柄（日本風花紋）為裝潢重點，商品擺設在讓人感到親切的高度上，在牆壁上會貼上生產者的照片，履歷模式讓人感到安心。店前有擺設長椅子，讓旅客們可以稍做休息，逛街逛的累了，就放心的坐下吧！店內還有用娟珊牛奶製成的霜淇淋，也別錯過喔！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺黒川6602 營業時間：9：00〜18：00

#2. 內餡飽滿的現烤泡芙以及蛋糕捲是極品｜パティスリー麓(Patisserie Roku)

「パティスリー麓(Patisserie Roku)」是一間面向黑川溫泉的川端，具有古民家風的可愛小店。這裡販售使用熊本、阿蘇的素材，以及來自山麓的製品手工製作的商品。這裡最知名的就是現烤泡芙，濃郁的香氣讓人忍不住停下腳步，循著香味來源，走進這家小店。另外店內還有販賣蛋糕捲，有原味和抹茶口味，都是讓人不禁吮指回味的好點心！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺黒川温泉内 營業時間：9：00〜18：00 定休日：週二

#3. 包著麻糬口感特別好吃｜どらどら銅鑼燒

「どらどら銅鑼燒」相傳和心上人一起吃這個銅鑼燒的話，兩個人就會在一起，被稱為實現願望的戀愛銅鑼燒！銅鑼燒包覆著來自北海道的紅豆，以及大福（麻糬），口感特別，風味十足，是你來黑川溫泉必吃的甜點之一，尤其有暗戀的朋友們，快找個機會邀約心上人來到這裡，一起實現脫魯的願望吧！有伴侶的朋友們，吃了以後感情也會升溫喔！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺黒川6612-2 營業時間：9：30〜18：00 定休日：週三

#4. 類似台灣的湯圓，越嚼越有香氣｜白玉っ子

「白玉っ子」是一間沿著河川旁的小店，可以坐在這邊，一邊聽著流水潺潺的聲音，一邊享用美味的白玉（湯圓）。這裡使用100%阿蘇在地產的糯米，用石臼磨製而成的糯米粉，白玉（湯圓）表面咕溜咕溜的，口感彈牙有嚼勁，是他們引以為豪的特點！這裡還會販售期間限定的季節菜單，可以吃到用以前流傳下來的杵敲打出來的麻糬喔！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺黒川温泉内 營業時間：9：30～18：00

溫泉設施與住宿享受人氣泡湯處

#1. 洞窟風呂不可錯過｜山の宿 新明館

「山の宿 新明館」是被登錄為秘湯協會裡的有名秘湯，已有250年裡歷史的老舖旅館。而這裡最知名的就是洞窟風呂，你可以在這個天然形成的洞窟內好好的泡個湯，雖然這裡非常有氣氛，可是泡湯的時候是禁止拍照的，請不要當失格旅人喔！泉質是屬於鈉塩化物硫酸塩泉，對於神經痛、關節痛、慢性婦女病都頗有功效！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町黒川温泉 日歸入浴： 500円﹙約港幣$37﹚

#2. 歷史老舖全室川景房｜湯本莊旅館

「湯本莊旅館」從江戶時代就已經開業了，是間具有歷史感的老舖旅館。木造建築讓人猶如走進時光隧道，全部的房間都是面向河川的川景房，設施有露天溫泉、貸切風呂、以及內風呂，沿著河川興建的湯本莊旅館，這裡的露天風呂視野極佳，在充滿樹林包圍下，充分感受大自然帶來的療癒，沉浸在樹木的芬芳中，全然的放鬆身體。泉質是硫化水素泉，對皮膚問題有幫助喔！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６７００ 日歸入浴：500円﹙約港幣$37﹚

#3. 秘湯百選體驗混浴露天風呂｜いこい旅館

「いこい旅館」有著被選入秘湯百選內的混浴露天風呂「瀧之湯」，這裡的泉質和風景讓人充分感受到日本泡湯的悠閒情緒！いこい旅館總共有13個與自然調和的溫泉處，是黑川溫泉地區的名湯之一，其中美人湯以對肌膚良好深受女性朋友們歡迎。來到這裡，你還可以選擇免費的足湯來泡泡腳，或是來買一顆蛋來煮溫泉蛋，加點鹽巴就很美味！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町黒川温泉川端通り 日歸入浴：500円﹙約港幣$37﹚

#4. 日本第一深的立湯是特色｜こうの湯

「こうの湯」的浴池相當的寬敞，完全是不同級別，這裡最有名的就是日本第一深的立湯，也是こうの湯的最大特色之一。所謂立湯就是要站著泡，這裡的深度最大高達162公分，即使是高個子也可以泡的舒適！客房是全面附露天風呂或是半露天風呂，採用泉源掛流的溫泉，來這邊住宿的話，怕害羞的朋友們就可以在房間裡泡湯，享受屬於你的溫泉！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6784 日歸入浴：600円﹙約港幣$44﹚

#5. 與野溪大自然作伴｜山みず木

「山みず木」是在野溪旁的旅館，這裡有兩個露天風呂，分別是男湯、女湯，矗立在大自然當中的露天風呂，完全讓你感受到遠離喧囂的寧靜感，被樹木包圍著，不時傳來蟲鳴鳥叫這類令人放鬆的自然音，採用鈉塩化物硫酸塩泉，對於神經痛、關節痛、慢性婦女病都頗有功效！此外內湯（大浴場）的景觀也非常漂亮，推薦給覺得在大自然中就是放鬆的朋友們！

地址：熊本県阿蘇郡南小国町奥黒川温泉 山みず木 日歸入浴：600円﹙約港幣$44﹚

#6. 清幽氛圍的新旅館｜月洸樹

「月洸樹」如果喜歡清幽氛圍的朋友們，推薦你這間旅館，這是新建的旅館，設施都很近代，但融合和風，採用一點傳統元素，蹦出新滋味！這裡的露天風呂周遭盡是一片綠意，白天濃濃的視覺芬多精，晚上可以看滿天星空，完全的和自然和平共處！房間都有附露天風呂與內風呂，泉質採用弱酸性單純溫泉，對神經痛、疲勞回復有很大的幫助。

地址：熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6777-2 日歸入浴：500円﹙約港幣$37﹚

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【黑川溫泉】位於九州熊本，極致秘境散策攻略推薦給你知！】