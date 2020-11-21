【台灣宜蘭】小奈良、落羽松等17個必訪郊遊靚景、小店美食合集！

無論是在地美食、文青小店，或是得天獨厚的自然美景，好拍好吃又好玩的地方實在太多了！VOGUE幫大家盤點到宜蘭玩絕對不能錯過的地方，跟著我們的腳步，將這些點一網打盡吧！

#01 斑比山丘

去年開幕的「斑比山丘」因為鄰近宜蘭梅花湖，周邊又有稻田與群山圍繞，加上可以近距離和梅花鹿互動，被稱為「台版小奈良」，成為大人小孩都愛的超人氣景點，園區內佔地約為200坪，裡面種植楓樹、落雨松、台灣土肉桂、樟樹等樹木，讓梅花鹿可以自由自在、不受拘束在此活動，目前園內共有35隻鹿，除了台灣獨有的梅花鹿還有可愛的水鹿們，其中9隻去年才出生的小鹿更是園區內的人氣王。

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斑比山丘 地址：冬山鄉下湖路285號 營業時間：10:00-17:00 票價：200元 預約說明：https://reurl.cc/N7MY6 預約網站：https://booking.menushop.tw/bambiland

#02 壯圍沙丘旅遊服務園區

「壯圍沙丘旅遊服務園區」是由黃聲遠建築師帶領田中央工作群所設計，以壯圍特色地景沙丘地景為意象，圓弧型灰階建築有如海邊突起的沙丘，整個園區就像一座美術館，館區分為塵、風、雨、海、潮、月光等6個主題展廳，透過像是螃蟹洞的窗戶引進光線，遊客在幽暗的湖行空間裡行走，就像是沙地裡的小螃蟹，展覽區內有展出蔡明亮導演拍攝名為「行者」的系列實驗短片。此外館內的「森林島嶼」則是由薰衣草森林團隊打造的選物店，裡面有很多在地以及台灣各地的特色產品，相當好逛，走上2樓還有一條天空步道，可以遠眺整座園區。

壯圍沙丘旅遊服務園區 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號 電話：03-9308420 時間：09:00-17:00 (全年無休)

#03 貓的生活提案

位在羅東公正街上的「貓的生活提案」絕對是貓奴必朝聖的療癒咖啡館，老闆希望到訪的客人都能在和貓咪相處的時光裡，獲得短暫的歇息與撫慰。店內特別設置貓咪互動區，裡面有貓咪跳台、洞穴等互動裝置，能與貓咪們一同度過最慵懶的午後時光。

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貓的生活提案 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街32號 電話：03-9551766 營業時間：週日至週四10：30 - 18：00、週五至週六：10：00 - 19：00

#04 巷光咖啡

在羅東，如果你想要找一杯好咖啡，來巷光肯定不會讓你失望。 這家開在傳統市場旁的街角咖啡店，大片玻璃引進自然光。以咖啡為核心，除了品嘗咖啡外，這裡也提供手沖咖啡、義式咖啡、烘焙咖啡等咖啡教學。

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巷光咖啡 To Light Coffee Roasters 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街22號（民生市場旁） 電話：0925-202968 營業時間：09:00-19:00

#05 小揭商行

開在羅東民生市場旁的「小揭商行」，白色與木質色調，文青風格的店裝在一整排具有歷史的舊店面中，形成了一種清新的風景。店內的咖啡以中淺焙為主，喝起來帶有淡淡的酸味，老闆更會用心拉花，讓每一杯端上桌的咖啡都是完美呈現。除了義式咖啡外，小揭商行也有手沖，豆子以當日為主，不喝咖啡的人也有奶茶、茶飲、氣泡類飲料可選擇。

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小揭商行 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街17號 電話：03-9383535 營業時間：週一～週五8:00-18:00，週六～週日10:00-18:00

#06 飲廊入室Yilan Roots

位於羅東鎮鬧區的這家「飲廊入室」是當地第一家主打精釀啤酒的餐廳，主推早午餐輕食、意大利麵，除了店名以Yilan Roots的諧音取名為飲廊入室，餐點的設計上也可以看出充分融入宜蘭在地食材，像是利用鴨賞、三星蔥等宜蘭在地食材的麵食及餐點，非常有特色。此外店內也會依照季節提供不同風味的啤酒。

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飲廊入室Yilan Roots 地址：宜蘭縣羅東鎮中正路173號 電話：03-9558165 營業時間：三～四 11：00～22：00／五～日 11：30～00：00 （每週二公休）

#07 美美子みみこhomemade cake

這間在網路上有著高討論度的美美子みみこhomemade cake，本店位置就隱身在民宅中，以車庫改造而成簡單座位區，搭配日系雜貨，充滿文青感。店內堅持採用新鮮食材，不添加人工添加物與人工香料的老闆娘美美子，每天都會推出不同的蛋糕與甜點，老闆娘會在粉絲團上公布當日甜點，喜愛甜食的人千萬別錯過。此外每日限量的線點現烤雞蛋糕也是人氣美食，將小時候最喜歡古早味加入新創意，烙上美美子標誌，有原味卡士達、香蕉巧克力、抹茶麻糬及豪氣包進一整顆草莓的限定口味，不管在味覺還是視覺都獲得大滿足。

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美美子みみこ homemade cake 地址：宜蘭縣羅東鎮維揚路245巷1號 電話：0973-005488 營業時間：11：00～17：00

#08 蔥澡 Hot Spring Onion

位在礁溪路上的「蔥澡Hot Spring Onion」原是一棟歇業的老溫泉旅店，老旅館在新團隊的改造之下，把原本飯店房間打造為包廂式澡堂，邀集了只是ZISHI、温孟瑜、曾建穎等圖像創作者，為老旅店注入全新的靈魂。圖像幽默逗趣的「河馬浴場」，一時間成為拍照打卡的勝地，其他還有「池畔春光」、「蔥鬱白湯」、「礁溪秘境」等，每一幅創作背後都在訴說著宜蘭故事。

蔥澡 Hot Spring Onion 地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號 電話： 03-9876929

#09 器皿烘培室

器皿烘培室是由美術老師菁菁所創，一樓前半部為風格發酵室，可見各式各樣器皿創作，多半出自在地創作者之手，既是展覽也可販售；後半部為玩陶工作室，則可以預約上課，學習手拉胚等陶藝技巧。二樓的生活自習室，使用二手物改造的傢俱，加上大量綠色植物裝置，空間風格十分迷人。這裡最富盛名的「咖啡套餐」就是能讓你一邊喝咖啡、一邊玩陶土，享受一場與眾不同的下午茶時光。

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器皿烘培室 地址：宜蘭市環河東路93號 電話： 03-9312558

#10 加羅湖

加羅湖位在宜蘭的大同鄉，臨近宜蘭縣南澳鄉，抵達宜蘭再到登山口還需要開將近一個小時的車程， 坐落於中央山脈北段南湖大山和三星山的山地交會點，因為鄰近加羅山故名為加羅湖，成為登山露營愛好者必訪的景點。

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加羅湖 地址：宜蘭大同鄉 交通方式：從四季國小步行進入四季林道，再從巨木登山口往山，單程約 8.8km

#11 馬告生態公園

馬告生態園區被譽為「台灣阿爾卑斯山」，裡面包含三個景點：棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區、神木園，一直以來都是宜蘭地區深受歡迎的賞櫻名所，棲蘭櫻花大部分屬於山櫻花，而明池森林遊樂區更是以櫻花林著名，整個園區的櫻花樹近200株，每到賞花季總是吸引許多遊客來訪。

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地址：宜蘭大同鄉

#12羅東文化工場

以「手作」、「體驗」、「美學教育」為核心的羅東文化工場，主體建築靈感構想來自太平山林業發展的歷史脈絡，場內有極限運動場、表演廣場、天空藝廊、景觀平台等，飄浮跑道與極限運動場更結合了運動、生態與遊憩機能，透過特殊設計及造景，將草坪、跑道、生態水池等設施與地景充分融合，形成一個廣大的開放空間，也是熱門的IG打卡聖地。

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羅東文化工場 地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號 電話：03-9577440 開放時間：09:00-17:00 休館日期：每週一及每月最後一天休館(如遇週末或國定假日照常開館)

#13 三星落羽松秘境

在三星鄉安農溪畔，有「宜蘭小歐洲」的美譽的落羽松秘境，整排黃澄澄的的落羽松，原是因三星鄉公所為防風護岸在此栽植約200株落羽松，就形成了這綿延500米的林蔭大道。天氣好的時候，可以坐在溪畔欣賞落羽松，享受悠閒的午後時光，想要來這邊拍美照，建議可以在下午14:00-15:00左右來，光線是最漂亮的。

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三星落羽松秘境 地址：宜蘭縣三星鄉東西二十八路（田心橋旁）

#14 蜊埤湖落羽松祕境

同樣是欣賞落羽松的熱門景點，蜊埤湖位於員山福園之內，因為湖面形狀像是蛤蜊而命名，除了欣賞浪漫的湖景與落羽松，與這邊最特別的，就是有可能會與上可愛的天鵝跟你打招呼。

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地蜊埤湖落羽松祕境 地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路11號

#15 OMO CHICKEN

想來點不一樣的異國美食，這家由韓國廚師親指導的「OMO CHICKEN」絕對能滿足你，位在羅東高商斜對面小巷內，簡約清新的店裝搭配綠意植栽，舒適的放鬆空間不說還以為是咖啡店，從去年底開始試營運，在短時間內便吸引了許多饕客嘗鮮，店裡販售了炸雞、薯條、炒年糕和炒泡麵等品項，分微經典洋釀還是蒜醬，百元就能吃到道地韓式風味。

OMO CHICKEN 地址：宜蘭縣羅東鎮維陽路249號 電話：03 951 0688 營業時間：16:00-23:00

#16 CHILLING HOME 90’S

由兩位90後的年輕人共同返鄉所創立的Chilling HOME 90’s，是宜蘭第一家以露營為主題的餐酒館，除了店內桌椅是露營專用，門前還特別放置了兩頂帳篷，可以坐在戶外帳棚內小酌談心，或是在室內輕鬆聊天吃東西、打撞球，享受超chill的氣氛。除了提供各式輕食、炸物、調酒、飲品，也提供水煙，成為舒適自在的好去處。

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Chilling HOME 90’s 地址：宜蘭縣五結鄉中正路一段二巷99號 電話：0910 633 005 營業時間：周日-四1800pm～0100am／周五-六1800pm～0200am (周二店休)

#17 鐵樓 居酒BAR

這家羅東在地人才知道的隱藏好店「鐵樓居酒Bar」就為在距離羅東火車站約10氛中的車程，店面走工業風設計，除了提供各式特色調酒、威士忌與啤酒之外，包括串燒、炸物、炒飯炒麵等等餐點也頗受好評，成為當地人下班時小憩的首選。

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鐵樓居酒Bar 地址：宜蘭縣羅東鎮站東路220號 營業時間：18:00～01:30（週日公休） 電話：0912-411-648

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：宜蘭質感輕旅，17+「神級隱藏版秘境、在地私房美食、文青必訪小店。」】