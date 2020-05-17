台灣花蓮3大入門級瀑布秘景！太魯閣水濂洞、瓦拉米步道平緩好走

初夏到來，天氣漸漸變熱，想搵地方消暑？花蓮就有3處好玩瀑布等大家探索，不僅可以走進步道中親近大自然、享受芬多精洗禮，還可以近距離看隱身在山谷中的水濂洞秘境！

1. 太魯閣白楊步道水濂洞

白楊步道全長2.1公里，沿途平緩好走，可欣賞瀑布、沿苔流、隧道、峽谷等景緻，近距離看步道鬼斧神工的地貌，從第5個隧道步出，即可見白楊瀑布沿著山體垂吊而下，藉由高低落差形成雙層瀑布。

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水濂洞是白楊步道另一個必看美景，由於從洞口就必須涉水進入，建議先脫下鞋襪、並準備雨衣，當走進洞內中央，就能看到地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕幕水濂的特殊景觀！

2. 翡翠谷

隱身在秀林鄉山林的翡翠谷，雖然名聲不及慕谷慕魚響亮，但沒有入山遊客限制，比起慕谷慕魚，是讓人更好抵達的秘境地。穿過神秘隧道後，帶有奇幻感的水濂瀑布就在眼前，旅客更能涉水進入其中，在瀑布前盡情拍照，壯觀景致美得讓人難忘。

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3. 瓦拉米步道

瓦拉米步道位在玉山國家公園範圍內，屬於日據時代興建的八通關越嶺道一部份，從入口到山風2號橋路約1.7公里最適合一般大眾，且不用申請登山證，沿途被茂密的綠意環抱、平緩好走。

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這段路最推薦的就是欣賞山風一號橋與二號吊橋，以及山風瀑布。屬於鋼索吊橋的山風一號橋剛整修完成，橋身橫越山谷，約2、30層樓高，二號橋較小巧可愛且，且橋墩與橋面都是日據時代保留下來，古色古香的風情同樣值得欣賞。

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