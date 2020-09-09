周末想去離島放鬆下？除了長洲、南丫島之外，其實大嶼山的梅窩都值得一去！梅窩銀礦灣泳灘人流較少，想在寧靜的環境曬太陽、休息就最適合喇！《香港01》旅遊記者整理梅窩4大打卡位，包括宏偉的銀礦灣瀑布、銀礦洞等，無去過打卡就等如無去過梅窩一樣！

梅窩銀礦灣泳灘仲可以睇日落，好浪漫！(ig@ hamcely_1204)

【打卡位1】打卡氣勢磅薄瀑布@銀礦灣瀑布

去梅窩打卡一定要去銀礦灣瀑布！銀礦灣瀑布分為上下兩部分，大家可以自由攀上石澗穿梭，不過走動時一定要注意安全！雖然瀑布不算氣勢磅薄，不過在雨季流水較急速時，瀑布有種流水飛瀉之感，有透心涼的感覺！瀑布隔離就是銀礦灣瀑布公園，裏面中式涼亭增添古色古香的感覺！按下圖即睇銀礦灣瀑布打卡照、交通方法👇👇👇

【打卡位2】人氣礦洞以前曾開採白銀@銀礦洞

同瀑布打完卡之後，下一個景點就是距離5分鐘路程的銀礦洞！銀礦洞本身是鉛礦，含有少量白銀，以往有人會前往開採白銀。銀礦洞的四個入口，後來其中兩個洞被政府封閉，另外兩個就被山泥堵塞，所以只能在洞外拍照打卡。按下圖即睇銀礦洞點打卡最正👇👇👇

【打卡位3】同日落打卡享受寧靜@銀礦灣泳灘

銀礦灣泳灘近梅窩市中心。由於位於離島，平日人流較少，因此環境比起長洲、南丫島的沙灘更加寧靜，適合想休閒享受寧靜時光的人士，有時更會見到牛牛出沒！銀礦灣泳灘附近有小食亭、小店、燒烤爐等，如果肚餓可以去醫肚，又可以自備食物BBQ！按下圖即睇沙灘美景👇👇👇

【打卡位4】打卡二級歷史建築@袁氏大屋/更樓

有百年歷史的袁氏大屋有兩座，樓高三層，昔日是國民黨抗日遊擊司令袁華照的舊宅，大屋由花崗岩建成，堅固得可以抵禦槍砲。門前有一個小型砲台，更樓及砲台都見證歷史更迭，更樓現在被評為二級歷史建築！按下圖即睇袁氏大屋有咩值得打卡👇👇👇

打卡打到肚餓，點少得歎下美食呢？梅窩都有不少必試美食，例如有三層架下午茶的懷舊冰室、大排檔等，行到肚餓不妨去下面三間食店醫肚喇！記者身為港女，當然最推介港式茶記的high tea😎😎按下圖即睇梅窩3大美食👇👇👇

😋😋 3大必食美食推介 😋😋

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除了梅窩，相信最多港人周末會去長洲，方便快捷，加上長洲有兩個高質沙灘，仲可以浪漫地睇日落，但原來長洲仲有櫻花睇架！係咪估你唔到呢！港女記者就最想去長洲戲院打卡，充滿荒涼感，唔開心時可以用來出返個ig帖文感嘆一番🤣🤣

3、4月最啱賞櫻花@關公忠義亭

1973年建成的關公忠義亭供奉關聖帝君，廟前香爐兩旁的七彩金龍色彩繽紛。不過原來關公忠義亭是香港出名的賞櫻景點，忠義亭前兩旁有數十棵櫻花樹，每年3月至4月就是櫻花盛放的日子，最適合身為港女的你去打卡！🌸🌸🌸按下圖即睇關公忠義亭櫻花盛開美景 👇👇👇

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