舊時香港霓虹燈街景照片Twitter瘋傳　出自居港23年英國攝影師

近日有日本網民在Twitter貼上四張香港霓虹燈街景的相片，3日內隨即吸引超過二萬個轉推和十萬讚好。根據其他網民表示，這幾張絕美照片原來出自一位居港超過20年的英國攝影師Keith Macgregor之手！

1982年的上海街涼茶舖。（keithmacgregorphotography.com）

Keith Macgregor現年74歲，畢業於牛津大學。他於1969年移居香港後從事人像和商業攝影，同時拍攝了香港70年代至千禧年代的風景和民生百態，曾經出版許多以香港為主題的照片集，亦曾於2018年在香港舉辦攝影展。即使Keith在1992年搬回英國，每年都會回來香港幾次，記錄這個城市的變化，可見他對香港的熱愛之情。

霓虹燈是香港的一種標誌，五光十色的招牌成為了獨特的夜景，Keith認為滿佈霓虹燈的街景十分特別，因此將密密麻麻的霓虹燈招牌拼在同一個街景裡，形成一幅特色作品。可惜的是，現時因為安全問題，霓虹燈招牌逐漸消失，大家可以透過Keith的作品回憶過去。

📷📷📷除了霓虹燈外，Keith亦透過鏡頭記錄了新舊香港的美麗，立即按圖欣賞大師的作品！📷📷📷

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想睇更多香港靚相，可以去Keith Macgregor官方網站欣賞。😍😍

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