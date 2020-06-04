【英國旅遊】倫敦近郊遊：巴斯、布萊頓、劍橋一日遊探訪世界遺產

倫敦的公共交通十分發達，各種交通工具連接著鄰近的周邊城市，如巴斯、布萊頓、劍橋等。如果你希望來場小旅行，英國有很多地方可以選擇。 通過這些快速又方便的鐵路，許多倫敦鄰近的城市僅要1個小時的車程便能抵達。

從英國海岸到歷史遺跡、大學城和山區，旅客有非常多的選擇。在倫敦南部，有許多純樸的沿海城鎮，讓你有機會品嚐當天早上捕獲的新鮮牡蠣，或在當地許多精品店購物。同時，還可以在沿海城鎮的海邊散步，這是度過晴朗天氣完美的方式。

在倫敦西部，有很多充滿歷史的村莊和遺址。從古老的巨石陣到像巴斯這樣壯麗的城鎮，這個地區有很多可以參觀的地方。著名的大學城市里座落著牛津大學和劍橋大學，在這裏也有許多活動，不比倫敦遜色。

所以，如果你有一天的空閒時間。 一定要嘗試遊覽這些倫敦以外城市，給自己一個最好的一日遊體驗！

倫敦泰晤士河（Ig@travelbananaroth）

倫敦近郊旅遊小貼士

儘早出發

越早出發越好，因為你不會是唯一想要來場倫敦近郊城市旅行的旅人。此外，如果你只有一天去探索一個新的城鎮，你一定也會想好好地享受。 趕上早班列車，避開人群，充分利用你的一天。不用擔心搭乘火車的高峰時段，大部分高流量乘客都是準備前往倫敦，而不是離開倫敦。

搭乘火車前往

英國的區域列車（大部分）都非常快速且可靠。搭乘火車遠比開車還要容易輕鬆許多。搭乘火車，可以避免任何交通堵塞和停車的麻煩問題。此外，你還可以在當地的酒吧品嘗啤酒，不用擔心誰要帶你回家！

(Ig@westmidlandstrains)

為當地天氣做準備

眾所皆知，倫敦的天氣陰晴不定，但如果以整個英國來說，天氣又更糟了。只因為當你離開房子時陽光明媚，並不意味著這美好的天氣，會長時間的保持。建議你選擇洋蔥式穿搭，並總是帶上一把雨傘。尤其是在沿海城鎮，這裏往往是大風天氣，記得攜帶一些保暖衣物。如果你計畫到鄉村，可以考慮穿上一雙長筒雨靴，讓你的腳保持乾爽！

倫敦橋(Ig@travel_beka)

倫敦人的後花園——布萊頓 Brighton

倫敦以南約一小時車程，有一個十分受歡迎的沿海小鎮布萊頓。這是最好，也是最受歡迎的一日遊選擇之一。每當溫暖的月份，當地人和遊客紛紛湧向布萊頓的海岸。在這裡有著名的水上碼頭，販賣手工禮品和古董的市集，以及當地非常棒的餐館。如果天氣晴朗，就到海邊享受陽光明媚的天氣，曬個日光浴。 如果你夠勇敢，可以嘗試游泳；但是，這邊的海水總是比較冷的！

布萊頓(Ig@nazmervecetinkaya)

【英國旅遊】倫敦柯芬園市集購物攻略 必買手信、必試美食推介

【英國旅遊】細數倫敦近郊10大景點 必去巨石陣、牛津、劍橋打卡

布萊頓餐廳推薦

SILO

這家複合式咖啡廳非常注重於當地的農產品，如果有機會來到布萊頓，一定要試試他們最好的咖啡和早午餐！

+ 3 + 2

地址：39 Upper Gardner St, North Laine, Brighton BN1 4AN, UK

TERRE A TERRE

他們的創意菜單和戶外露台，讓這間素食餐廳成為當地人的最愛。即使不是素食主義者，也成為他們的口袋名單！

+ 6 + 5 + 4

地址： 71 East St, Brighton BN1 1HQ, UK

REDROASTER CAFE

白天以Redroaster café 咖啡廳營業，夜間便成為Pike & Pine餐廳。前身為郵局的這間餐廳，以其特色咖啡和豐盛的早午餐聞名，晚上則成為一間當代餐廳。

+ 7 + 6 + 5

地址：1D St James’s St, Brighton BN2 1RE, UK

布萊頓活動推薦

布萊頓碼頭 Brighton Pier

布萊頓碼頭是一座風景非常迷人的海灘，除了有千千萬萬隻的海鷗、彩色的迷你日光浴小屋、碼頭尾端還有一個小型的遊樂園。如果想要來點刺激的雲霄飛車或是兒時回憶的旋轉木馬，非常推薦你與家人在這裏度過愉快的一天。

+ 4 + 3 + 2

以下為碼頭開放時間：

布萊頓碼頭開放時間布萊頓碼頭開放時間（INSIDR授權使用）

日落帆船之旅

2小時的日落帆船巡航是體驗海濱小鎮布萊頓的絕佳方式。透過此體驗了解航行的基本知識，並在海上品嚐葡萄酒。

日落帆船之旅（Ig@elizapiro）

地址： Brighton Marina, Brighton

布萊頓觀景塔 British Airways i360

登上布萊頓最高的觀景台，整個Brighton&Hove地區的360度景觀盡收眼底。除了單買觀景台門票以外，你還可以選擇搭配早午餐、午餐或是下午茶方案！

+ 2

英皇閣 Royal Pavillion

英皇閣(Royal Pavilion)原為英國國王喬治四世的海邊度假皇宮，現在為博物館開放給民眾參觀，在特定節假日也會舉行活動。英皇閣的外觀為印度風格，內部裝潢則是中國風的設計，整體建築結合了東方文化藝術之美。英皇閣大部分花園綠地為一般人行道，不須付費即可在周遭散散步，只有進入特定區域及宮殿內須購買門票。

+ 7 + 6 + 5

開放時間：十月至三月 10AM–5:15PM、四月至九月 9:30AM–5:45PM、12月24日 2:30PM起至12月26日關閉 門票：成人£12.15、小孩(5-15歲) £7.20，可以至官網訂票及查詢相關開放時間。

巷區 Lanes

巷區 (Lanes) 曾是布萊黑爾門斯頓漁村 (Brighthelmstone) 的中心，現在成為一個充滿活力的社區，開滿了高檔餐廳、古雅茶室，與供應桶陳麥酒的酒吧。巷區中央是數條狹窄蜿蜒的小巷，裡頭有獨立經營的珠寶首飾店，還有小巧的高檔古董商店。市政廳 (Town Hall) 的地下室是舊警察牢房博物館 (Old Police Cells Museum)，能免費參觀有兩百年歷史的地下監獄。

+ 4 + 3 + 2

七姐妹巖 Seven Sisters

七姐妹巖是—處位於英國南唐斯國家公園的斷崖海岸線，綿延起伏數公里，位於布萊頓與伊斯特本之間，緊臨英吉利海峽，有七座主要的白堊斷崖相連形成絕美的斷崖景觀，故名為「七姐妹」。

+ 3 + 2

七姐妹巖交通：倫敦 – 火車1h – 布萊頓 – 公車1h – 七姐妹 搭乘火車抵達布萊頓後，在Churchill Square巴士站轉承12、12A、12X號路線公車，車程約1小時即可抵達七姐妹巖服務中心（公車可使用布萊頓的一日交通券）。

【相關圖輯】【英國旅遊】倫敦九大市集推薦 美食、二手好物、古著挖寶集中地（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

英國的小羅馬——巴斯 Bath

位於倫敦東部的巴斯，為英國西南部的鄉村。儘管與倫敦的距離超過115英里，搭乘火車僅要2個多小時的車程即可到達。 如果你對於歷史文化很感興趣，巴斯是一個非常推薦的城鎮。這個歷史悠久的美麗小鎮，是個可以悠閒地漫步街道的城鎮，走在石頭鋪成的道路上，欣賞喬治亞式建築。享受天然溫泉（也是英國唯一的一個溫泉），放鬆身心。再前往參觀迷人的巴斯修道院，探索英國最好的獨立店家。

巴斯 (Ig@bristolexplorer)

巴斯用餐推薦

RIVERSIDE CAFÉ

如果你正在尋找一間餐廳，可以一邊欣賞景邊用餐；座落在Avon河的Riverside咖啡廳，是你最好的選擇， 享用熱飲或吃點東西都很推薦。

+ 3 + 2

地址：Address: 17 Argyle Street | Avon, Bath BA2 4BQ, England

PEKING RESTAURANT

北京餐廳是巴斯最古老的中餐館，提供有各種中國地方菜：粵菜、川菜和北京菜。

+ 7 + 6 + 5

地址 Address: 1-2 New Street, Bath BA1 2AF, United Kingdom

ACORN VEGETARIAN KITCHEN

素食主義者、素食者和有機食品愛好者口袋名單。他們的食材都是季節性和當地特色食材，提供具創意性的料理。

+ 4 + 3 + 2

地址：2 North Parade Passage, Bath, United Kingdom

【相關圖輯】英國旅遊｜LadyGaGa丶EdSheeran都推介？盤點5間倫敦必試炸魚薯條▼▼

+ 7 + 6 + 5

巴斯景點推薦

羅馬浴場博物館 Roman Bath Museum

羅馬浴場是英國巴斯一處保存完好的歷史名勝。 該浴場本身低於現代街道，包括聖泉、羅馬神廟、羅馬澡堂和博物館；其高於街道的建築物建於19世紀。 遊客可以參觀浴場和博物館，但不能入水。

+ 7 + 6 + 5

開放時間：09:30 – 17:00 門票：成人£16.50、學生£14.50

巴斯修道院 Bath Abbey

巴斯修道院創建於7世紀，曾為本篤會修道院，是英國西部最大的垂直哥德式建築之一。 這座教堂為十字形平面圖，大約1200左右座位，用於宗教儀式，世俗公民儀式和講座，並被列為一級登錄建築，就在羅馬浴場旁邊。

巴斯修道院正門上攀爬樓梯的天使們被稱為「雅各的天梯」 (Jacob’s Ladder) ，象徵著通往天堂的彫刻，非常著名。

+ 7 + 6 + 5

皇家新月樓 The Royal Crescent

皇家新月是英國城市巴斯的一條有30幢住宅的新月形道路，相對象徵太陽的圓形廣場，皇家新月樓正是代表月亮。這些住宅由建築師小約翰·伍德設計，建於1767年到1774年間，乃英國最大的喬治式建築之一，被登錄為英國一級建築。前方的綠地是維多利亞公園(Royal Victoria Park) ，在夏天時非常適合野餐做日光浴，亦是熱氣球的最佳飛翔地。

皇家新月樓的前端草皮有一個垂直傾斜的大幅落差，這樣凹陷的景觀設從遠處是看不到的，這凹陷的部分取代了直立的圍牆，不僅有效隔離了外人直闖新月樓，也讓從新月樓望向維多利亞公園的視野更加遼闊。這樣的景觀設計名字就叫做Ha Ha Wall（哈哈牆）。

+ 6 + 5 + 4

巴斯當地活動

新巴斯溫泉浴

別錯過體驗在英國唯一天然溫泉。Thermae Bath Spa是一間融合了歷史悠久的溫泉浴場，和2006年新開張的當代建築。

+ 6 + 5 + 4

地址： The Hetling Pump Room, Hot Bath St, Bath BA1 1SJ, UK

25分鐘巴斯遊船&普爾特尼堰

在短暫的25分鐘船遊中，你可以從河中欣賞歷史名城巴斯。你將駛過巴斯世界遺產，並經過巴斯最著名的地標。

25分鐘巴斯遊船&普爾特尼堰（Ig@ymcabathhostel）

千古謎團——巨石陣 Stonehenge

矗立在英國索爾茲伯里平原上的巨石陣，是英國最著名的史前遺跡，於1986年被列入世界文化遺產，每年都有100萬人從世界各地慕名前來參觀。巨石陣的建造方法和原因至今仍是個不解之謎。

抵達巨石陣的交通方式可以選擇參團一日遊 £30或者單獨訂購巴士票£15。

+ 2

康河撐篙——劍橋

在倫敦北部，是著名的大學城劍橋；劍橋是倫敦一日遊的最佳選擇之一，只需45分鐘的火車車程即可到達。雖然這個小鎮因其世界知名的劍橋大學而聞名，但還有許多其他景點可以參觀。劍橋擁有多樣化的畫廊，很棒的自行車道，許多舒適的酒吧和餐館，還有一條河流可以體驗划船！

劍橋（Ig@cambridgecityliving）

劍橋交通

火車：國王十字車站（King Cross Station） – 劍橋車站（Cambridge Station）

前往劍橋最快方式是從國王十字車站（King Cross Station）搭乘火車，每15及45分就有一班車，分為正常車及快車，快車為一小時直達車。買完票往9-10月台方向走，就會經過最有名的哈利波特9¾月台！

國王十字車站最有名的哈利波特9¾月台！（Ig@griselda_grey_travel）

相信很多人會聽過劍橋，都是因為徐志摩，他和劍橋的淵源是這樣的，

1920年，徐志摩違背父親的意願來到劍橋大學國王學院當了一年的特別進修生。在這裡，徐志摩接受了文學洗禮，開始步入文學殿堂。也是在這裡，徐志摩遇見了林徽因。

1928年，徐志摩故地重遊劍橋，懷念逝去的美好歲月。11月6日回國途中，他寫下了這首《再別康橋》。

1931年，徐志摩英年早逝，在一次飛機事故中不幸喪生，時年僅36歲。

輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手，作別西天的雲彩。 那河畔的金柳是夕陽中的新娘；波光裡的艷影，在我的心頭蕩漾。 軟泥上的青荇，油油的在水底招搖；在康河的柔波里，我甘心做一條水草。 那樹蔭下的一潭，不是清泉，是天上虹。揉碎在浮藻間，沉澱著彩虹似的夢。 尋夢？ 撐一支長篙，向青草更青處漫溯，滿載一船星輝，在星輝斑斕裡放歌； 但我不能放歌，悄悄是別離的笙簫；夏蟲也為我沉默，沉默是今晚的康橋！ 悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。 《再別康橋》徐志摩

劍橋景點推薦

國王學院

劍橋大學國王學院始建於1441年，由英格蘭國王亨利六世建立。他的原始設計思路是節儉的，但從1445年起學院的建造目的轉變為彰顯王室的地位。2008年剛好是徐志摩再別康橋這首詩誕生滿八十週年，國王學院特地在康河畔立下了一座大理石詩碑，以紀念這位傑出的校友。

+ 5 + 4 + 3

三一學院

劍橋大學三一學院是劍橋大學中規模最大、財力最雄厚、名聲最響亮的學院之一，是培育了牛頓和培根等菁英的學院，擁有約700名大學生，350名研究生和180名教授。同時，它也擁有全劍橋大學中最優美的建築與庭院。 在20世紀，三一學院獲得了32個諾貝爾獎以及5個菲爾茲獎，為劍橋大學各個學院中最多。三一學院的前面還有一顆牛頓的蘋果樹。

+ 4 + 3 + 2

劍橋當地用餐推薦

VARSITY RESTAURANT

Varsity是劍橋最古老的餐廳，經典小酒館卻有著獨特的佳餚。其優越的地理位置，就在劍橋市中心。

+ 6 + 5 + 4

地址： 35 St Andrews Street, Cambridge

COTTO

庫托是劍橋的頂級餐廳之一。 他們提供3道佳餚的菜單選擇，著重在由天然食材製成的手工製作美食。

+ 6 + 5 + 4

地址：Gonville Hotel, Gonville Place, Cambridge CB1 1LY

THE MILL PUB

這間溫馨的酒吧是當地人最喜歡的地方。這裏提供了多種選擇的啤酒，伴隨著經典的英式酒吧曲調；甚至也有純素，素食和無麩質的選擇！酒吧有自己的網站可以查詢營業時間和菜單。

+ 8 + 7 + 6

地址：14 MILL LANE CAMBRIDGE CB2 1RX

劍橋活動推薦

劍橋撐篙划船

45分鐘的泛舟之旅，讓你在卡姆河水上欣賞劍橋；這個地道的體驗你絕對不容錯過！體驗行程同時提供毯子、墊子和雨傘。

+ 4 + 3 + 2

劍橋大學導覽

1.5小時的導覽將帶你進入世界上最著名的大學之一。導遊是劍橋大學的一名學生，他們將在校園內為你展示過去學生，如Isaac Netwon爵士和John Harvard曾走過的大廳等。

劍橋大學(Ig@cambridgeuniversity)

【本文獲「Insidr」授權轉載，粉絲專頁@insidrtc】