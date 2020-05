【英國旅遊】精選5間倫敦傳統英式下午茶　女生必到打卡聖地！

倫敦必訪英國下午茶

1. DOLLOWAY TERRACE

Dolloway Terrace 有美麗的室內外陽台,充滿了五顏六色的鮮花,加上他們特別的下午茶,讓這裡成為一個當地最熱門的下午茶餐廳。他們的菜單上除了茶之外還有很多好吃的食物,例如他們Caprese三明治還有少不了的邪惡甜點如藍莓和薰衣草冰淇淋!美麗的環境、美味的食物搭配上完美的下午茶,你絕對不會對這裡失望的!

2. BRIGIT'S BAKERY

如果想來點不一樣的體驗,要不要考慮在巴士上喝杯下午茶呢?這聽起來可能會把下午茶灑滿一地,但不要擔心!他們有準備杯托來防止這一點。從外面看,這輛巴士可能看起來就像一輛普通的倫敦巴士。但特別的是他裡面有相當複古的設計,充滿了鮮花和童話般的裝飾。你可以一邊享受傳統英國的美味茶點,同時也可以看到倫敦所有最著名的景點。他們的餐點也適合每一種不同的飲食需求,不管是純素、素食、清真和無麩質的餐點都有!

3. SKETCH

你是否夢想過生活在粉紅色的世界裡嗎?那你千萬別錯過這裡!從椅子到牆壁,Sketch 上上下下都是粉紅色的!這個粉紅控的天堂提供了經典的英國下午茶和甜點,他們有各種各樣的茶供你選擇,讓你可以更舒適的享受你的粉紅世界!有美味的鵝肝餡餅、司康、搭配上新鮮果醬,還有什麼可以比這裡更夢幻美好的?

下午茶時段: 11:30 am to 4:30 pm.

4. TOWN HOUSE LONDON

Town House London 有著倫敦最具代表性的下午茶。為什麼這麼說呢?因為他們把所有的甜點都放在倫敦眼上!而且每一道甜點看起來都像倫敦的知名地標,例如灑滿巧克力的胡蘿蔔蛋糕看起來卻像是倫敦的碎片塔、或是看起來像大笨鐘的香草肉桂塔!而下午茶的選擇也非常多元,除了傳統的英國茶之外還有各種的紅茶、綠茶、草本茶和白茶。內外兼具讓人垂涎欲滴的甜點,搭配上最經典的英國茶,絕對是你的下午茶的最佳搭配!

5. ROSEWOOD LONDON

Rosewood London 最近獲得了最佳當代下午茶獎,他們前衛風格和雕塑甜點真的會帶給你一場不可思議享受!菜單還提供一系列傳統的茶三明治(當然要加一點配料!)以及美味的司康和甜點。他們展示甜點的方式相當特別,絕對讓你的視覺和味蕾帶來一場特別的享受!

平均消費: £60

下午茶時段: 2:30 pm to 5:45 pm on weekdays and 12 pm to 5:45 pm on weekends

地址: 252 High Holborn, Holborn, London WC1V 7EN, United Kingdom