【英國旅遊】精選5間倫敦傳統英式下午茶　女生必到打卡聖地！

造訪倫敦怎能少了喝杯正宗的英式下午茶？在英國，喝茶是一項重要的傳統，而現在喝茶對於英國人來說更是一種習慣。在倫敦喝下午茶絕對是是嘗試傳統英國食物和茶的好方法，當然你也能同時享受一個美好的下午。倫敦有各式各樣的下午茶可以讓你選擇，我們知道你一定會很困擾要去哪家？哪家最酷？所以我們收集了一些我們最喜歡的倫敦下午茶餐廳來幫助你開啟這趟下午茶的奇幻之旅！

倫敦必訪英國下午茶

1. DOLLOWAY TERRACE

Dolloway Terrace 有美麗的室內外陽台，充滿了五顏六色的鮮花，加上他們特別的下午茶，讓這裡成為一個當地最熱門的下午茶餐廳。他們的菜單上除了茶之外還有很多好吃的食物，例如他們Caprese三明治還有少不了的邪惡甜點如藍莓和薰衣草冰淇淋！美麗的環境、美味的食物搭配上完美的下午茶，你絕對不會對這裡失望的！

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平均消費: £40 下午茶時段: 12 pm – 4 pm 地址: 16-22 Great Russell St, Fitzrovia, London WC1B 3NN, UK

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2. BRIGIT'S BAKERY

如果想來點不一樣的體驗，要不要考慮在巴士上喝杯下午茶呢?這聽起來可能會把下午茶灑滿一地，但不要擔心！他們有準備杯托來防止這一點。從外面看，這輛巴士可能看起來就像一輛普通的倫敦巴士。但特別的是他裡面有相當複古的設計，充滿了鮮花和童話般的裝飾。你可以一邊享受傳統英國的美味茶點，同時也可以看到倫敦所有最著名的景點。他們的餐點也適合每一種不同的飲食需求，不管是純素、素食、清真和無麩質的餐點都有！

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平均消費: £45 下午茶時段: 每日五趟，可以上他們網站查詢發車時間 Brigits Bakery 地址: 8 Northumberland Ave, Westminster, London WC2N 5BY, UK

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3. SKETCH

你是否夢想過生活在粉紅色的世界裡嗎？那你千萬別錯過這裡！從椅子到牆壁，Sketch 上上下下都是粉紅色的!這個粉紅控的天堂提供了經典的英國下午茶和甜點，他們有各種各樣的茶供你選擇，讓你可以更舒適的享受你的粉紅世界！有美味的鵝肝餡餅、司康、搭配上新鮮果醬，還有什麼可以比這裡更夢幻美好的？

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平均消費: £60 下午茶時段: 11:30 am to 4:30 pm. 地址: 9 Conduit St, Mayfair, London W1S 2XG, United Kingdom

4. TOWN HOUSE LONDON

Town House London 有著倫敦最具代表性的下午茶。為什麼這麼說呢？因為他們把所有的甜點都放在倫敦眼上！而且每一道甜點看起來都像倫敦的知名地標，例如灑滿巧克力的胡蘿蔔蛋糕看起來卻像是倫敦的碎片塔、或是看起來像大笨鐘的香草肉桂塔！而下午茶的選擇也非常多元，除了傳統的英國茶之外還有各種的紅茶、綠茶、草本茶和白茶。內外兼具讓人垂涎欲滴的甜點，搭配上最經典的英國茶，絕對是你的下午茶的最佳搭配！

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平均花費: £42 下午茶時段: 12pm to 5pm 地址: 109-113 Queen’s Gate, South Kensington, London SW7 5LP, United Kingdom

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5. ROSEWOOD LONDON

Rosewood London 最近獲得了最佳當代下午茶獎，他們前衛風格和雕塑甜點真的會帶給你一場不可思議享受!菜單還提供一系列傳統的茶三明治(當然要加一點配料!)以及美味的司康和甜點。他們展示甜點的方式相當特別，絕對讓你的視覺和味蕾帶來一場特別的享受！

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平均消費: £60 下午茶時段: 2:30 pm to 5:45 pm on weekdays and 12 pm to 5:45 pm on weekends 地址: 252 High Holborn, Holborn, London WC1V 7EN, United Kingdom

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