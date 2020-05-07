【英國旅遊】倫敦九大市集推薦　美食、二手好物、古著挖寶集中地

頂級的共鳴、人和食物都可以在倫敦最好的市場中找到。當你遊玩倫敦時，參觀市場是必須的。市場是發現城市真正靈魂的完美場所，幸運的是倫敦有不只一個市場供你遊玩！如果你想知道去倫敦道地的購物地點，你不用擔心了！以下是倫敦9個最佳市場，你可以在那裡享用美食、購買古董、鮮花或簡單的二手物品！

倫敦最好的市場從Camdento Shoreditch散布在整個城市周圍。所以在這個城市的每個地方，你都有機會看到另一個市場！特別是在週末，在市場上購物是當地人享受生活的好方式。你可以看到他們在這裡進行一場早午餐或從花卉市場選購一束鮮花。你只需要確定你想要遊玩哪一個倫敦的市場，因為不同的市場有不同的側重點，所販賣的商品也會有所不同。

▼▼倫敦必到的九大市集（按圖放大），下文有更詳細介紹▼▼

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倫敦市集推薦 #1: 肯頓市集

如果你想一次找到所有東西，肯頓市集絕對是你的首選。市場位於Chagent Farm和Camden Town地區之間的Regent’s Canal Path路旁。可以找到許多東西，包括手工製作的配件到二手唱片、全新的衣服到復古裝飾。食品市場充滿了各色的食物，來自世界各地的多種選擇。你可以吃壽司、油條、比薩餅，甚至可以在這裡度過五點的下午茶時光。這裡在春季和夏季的環境非常好，因此你可以在周圍漫步，享受外面的美麗天氣。

商品種類: 各種食物、服飾、二手好物、手作商品 開放時間: 每週末開放 地址: Camden Lock Place, NW1 8AF

倫敦市集推薦 #2: 博羅市場

博羅市場可能是倫敦最著名和最好的市場之一， 甚至可能在整個歐洲都是。自1014年以來，市場一直為當地人服務 – 超過一千年！這個地方的歷史非常獨特。通過承擔可持續性和廢物管理，它一直是該國其他類型食品市場的榜樣。最重要的是，博羅市場確保攤位為客戶提供最新鮮的產品、優質的原料和產品。白天，你可以享用美食或午餐。各種各樣的食物是驚人的，總有一些特別的東西讓你大吃一驚。如果你是美食家，也可以在這裏參觀倫敦的美食歷史。

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商品種類:食品 開放時間: 全天開放 每周日出外 地址: 8 Southwark Street, SE1 1TL

倫敦市集推薦 #3: 格林威治露天市場

這個美麗舒適的市場距離倫敦市中心僅20分鐘路程。你可以乘火車、地鐵、公共汽車、DLR甚至運河船到達這裡。這個地方非常靠近格林威治大學。根據官方記載，格林威治市場成立於1737年，多年來仍然保持在同一個地方。這裡有你能想到的一切，整個攤位收藏似乎都很經過精心選擇的。你可以在古董攤位上遇到隱藏的寶藏，並在幾分鐘後吃到古巴食物。你永遠不會知道你會發現什麼！如果你很幸運，你甚至可以享受一些現場音樂！

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商品種類: 各種古董商品、時尚美妝產品、食物 開放時間: 每天開放 地址: Greenwich Church Street, SE10 9HZ

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倫敦市集推薦 #4: 考文特花園

考文特花園（Covent Garden）是貿易商、當地手工藝品生產商的聚集地。這個市場以其新鮮的水果和蔬菜聞名於世界各地。但是，現在它遠不止於此。你可以去觀看現場表演、音樂會和藝術展覽。在你做這些事之前，你可以去看看出售古董、家居用品或工藝品的攤位或小商店。周圍還有許多餐館和酒吧，或者你可以從攤位上取一些食物，最後在運河附近吃飯，邊走邊散步。甚至有可能在市場中看到一些街頭表演者 – 你肯定會在這裡享受這種氛圍。

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商品種類: 各種新鮮水果、古董、家居用品、衣服和小飾品 開放時間: 每天開放

倫敦市集推薦 #5: MALTBY STREET MARKET

Maltby Street Market實際上是2010年倫敦當地街頭市場的一個新成員。然而，它迅速普及，現在不僅是當地人，也是旅行者的目的地。與其他受歡迎的食品市場相比，市場較小，但在這裡可以找到各種食品，因為它更緊湊。你可以拿一個沙拉三明治，吃一些拉豬肉三明治，甚至可以在你的美食之旅中休息一下，喝一些杜松子酒和滋補品來放鬆一下。當你吃飽時不要來這裡，否則，你可能會後悔在這裡不能品嘗到所有這些美味的食物！

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商品種類: 食物 開放時間: 僅週末開放 地址:41 Maltby Street, SE1 3PA

倫敦市集推薦 #6: POP BRIXTON

這是小編個人最喜歡的倫敦最佳市場之一。 Pop Brixton是一個臨時項目，使用公共區域，並成為當地生產商、初創公司、行業新手的聚集地。他們創造了當地的就業機會，並支持獨立的企業。要知道市場是一個臨時項目，它將一直保留到2020年。設計在整個內部和外部的結合非常有趣，同時具有現代感和迷人的復古主義。裡面有食品攤位、設計師、理髮店、青年廣播電台甚至是城市農場。當你在攤位之間嘗試食物或者在嘗試精釀啤酒之外，與一些朋友盡情享受放鬆的時光。

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商品種類:主要是食品和飲料，還有設計，紋身，復古商店。 開放時間: 每天開放 地址: 49 Brixton Station Road, SW9 8PQ

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倫敦市集推薦 #7: 哥倫比亞街花卉市場

哥倫比亞街花卉市場（Colombian Road Flower Market）距離Golders Green大街僅有幾分鐘的路程。在這裡，您可以找到有關花卉、植物、種子、種植土壤、裝飾性園藝的所有商品。它就像一個小小的天堂，每個小商店都裝滿了色彩繽紛的展示和令人著迷的氛圍。即使你不是花卉愛好者，你也應該到這裡參觀這些花店的美麗聚會 – 這真是太神奇了。在這裡，你還可以在周圍散步時欣賞現場爵士音樂，或者在你感到飢餓的情況下吃一些小吃。這裡是你周日散步的完美去處！

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商品種類: 鮮花和食物 開放時間：僅在週日開放 地址: Colombia Road, Hackney

倫敦市集推薦 #8: MERCATO METROPOLITANO

市場由當地商販、當地社區和小規模生產者組成，以發展和增加當地經濟的為主要目的。你可以在這裡找到從儲藏豐富的葡萄酒商店到德國啤酒和漢堡到烤碎肉捲的任何東西。食物的選擇非常國際化，你可以嘗試其中許多小吃。 Mercato Metropolitano也非常關注市場上的食品和包裝廢棄物，他們在這里有一個非常有組織的回收和可持續飲食系統。關於這一點市集上也有許多專門的活動。例如，最近在這裡舉辦了可持續美食節！關注他們即將舉行的活動的日程安排。

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商品種類:食物和飲料 開放時間：每天開放 地址:42 Newington Causeway, SE1 6DR

倫敦市集推薦 #9: BRICK LANE

Brick Lane Market位於倫敦東區的舊杜魯門啤酒廠內。市場本身有五個部分：Vintage Market，Sunday highmarket，Tea Rooms，Boiler House Food Hall和Backyard Market。關於這個地方最好的部分是你永遠不知道你最終會得到什麼樣的財富。有不尋常的復古物品，手工製作的服裝和珠寶，古董配件盒，還有一個溫暖和充滿咖喱和pierogi餃子。眾所周知，這個市場是一個跳蚤市場，但它非常大，而且還不止於此。來這裡探索布里克巷隱藏的寶藏， 還可以看看牆上的塗鴉！

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商品種類: 各種小商品和食物 開放時間： 每周日開放 地址: 91 Brick Lane, E1 6QL

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