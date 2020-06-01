英國旅遊｜LadyGaGa丶EdSheeran都推介？盤點5間倫敦必試炸魚薯條

英國的炸魚薯條就像是法國的牛角包一樣，極具代表性！一份美味的炸魚薯條關鍵就在於麵糊的配方、新鮮的魚肉，當然還有酥脆的薯條！但是每個人的喜好不同，衡量標準也會有所不同。所以我們很貼心的為你準備了這份清單，把所有的特點、價格、地點都列得清清楚楚，從連鎖餐廳到口碑餐廳，由你來決定誰才是最棒的炸魚薯條！

👇👇👇按圖放大看5間倫敦必食的Fish & Chips餐廳👇👇👇

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最受歡迎獎: POPPIE’S FISH & CHIPS

在你往下滑之前，你真的該給這家知名連鎖餐廳一個機會！Poppie’s Fish & Chips因為他們美味的魚肉，還有屢屢獲獎的薯條而受當地人歡迎。從1952年創立至今，創始人還仍舊持續在為餐廳努力。除了美味的炸魚薯條之外，你可以在一個充滿1950年代氛圍的環境下享受美食。除了炸魚薯條之外，英國的知名料理「鱔魚凍jellied eels」也非常值得一試唷！

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INSIDR Tip：吃完飯想走走嗎？你可以到倫敦最知名的市集之一Old Spitalfields market 走走逛逛唷!

價格: £13.95 地址: 6-8 Hanbury St, Spitalfields, London E1 6QR, UK

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最佳組合獎: GOLDEN UNION

Golden Union 絕對是你能在倫敦找到最好吃的炸魚薯條！至少對我們來說這真的是最完美的組合。外酥內軟的鱈魚、酥脆的薯條配上塔塔醬，每一個部分都是完美到不行，真的會美味到說不出話來！還有別忘了點他們的碗豆泥，絕對會讓你驚艷！除此之外他們也有提供素食的選擇，他會以炸Haloumi起司來取代魚肉唷!

+ 5 + 4 + 3

INSIDR Tip：蘇活區 SoHo 是倫敦最有趣好玩的區域之一，當你旅遊倫敦時不仿去蘇活區走走看看，有非常多不同種類的餐廳、酒吧、俱樂部等等。欣賞倫敦必看的音樂劇之前，不妨先去那裡填飽肚子唷！

價錢: £12.50 地址: 38 Poland St, Soho, London W1F 7LY, UK

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NEW SCHOOL獎: HOOK CAMDEN

我們稱Hook Camden的炸魚薯條“the new school” 是因為他們有著不同於傳統炸魚薯條的料理方式。他們會將魚肉裹上一層特殊的麵糊。 Hook所使用的是日本稱為Panko的麵包屑，進而給鬆軟的魚肉多了一層酥脆的口感。 就連這裡的薯條都是用海藻鹽所調味的！沾上他們的自製塔塔醬後簡直人間美味！除此之外他們還提供了許多海鮮料理唷！

+ 4 + 3 + 2

價格: £13 地址: 63 Parkway, London NW1 7PP

最佳活力獎: BONNIE GULL SEAFOOD SHACK

Bonnie Gull是倫敦最知名的炸魚薯條餐廳之一。當你看到他的炸魚薯條要18英鎊時，你可能會感到懷疑，但是你真的要給他一個機會！Bonnie Gull的炸魚薯條時常會有依據食材、廚師的不同來做搭配變化。最近他們甚至被知名的美食指南米其林給注意到，甚至給了他們相當正面的評價！

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價格: £18 地址: 21a Foley Street, W1W 6DS

最佳花俏獎: SEASHELL

這家位於 Marylebone 的餐廳是許多名人的口袋名單，如果你愛海鮮的話絕對不錯過！Lady GaGa和Ed Sheeran都對這家餐廳讚不絕口！他們的標準炸魚薯條套餐為15.95英鎊，但你也可以選擇更花俏豐富的版本。他們的50英鎊炸魚薯條套餐則是包含了高檔黑鱈魚、薯條及碗豆泥。

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INSIDR Tip：如果你不愛吃炸物，這裡也可以將炸魚改為烤魚唷！

價格: £50 左右 地址: 49-51 Lisson Grove, London NW1 6UH

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