日本LAWSON炸雞成為太空人美食　「炸雞君」7個你不知道的小秘密

去日本旅遊時，很多人都會特意去便利店買炸雞食！其中最有名的就要數LAWSON的「炸雞君」。最近「炸雞君」成功衝出日本，直接向宇宙進發，非常威水！原來「炸雞君」今年已經34歲，背後更有不為人知的小秘密！

日本LAWSON研發「宇宙炸雞君」！（圖片來源：lawson.jp）

日本LAWSON收到了來自日本太空人「想在太空吃肉！」的聲音，於是自2017年起開始著手研發「宇宙炸雞君」。經過研究人員數年的努力，「宇宙炸雞君」終於獲日本宇航組織JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）認證，成為「字宙日本食」，並成為日本太空人在國際太空站上的食物，想必能一解太空人的思鄉之情！

「炸雞君」曾被選為便利店最受歡迎炸雞。（圖片來源：lawson.jp）

「炸雞君」今次衝出日本獲不少支持者大讚厲害，不知大家又對「炸雞君」的認識有多少？原來「炸雞君」的本體並不一隻雞？🤣🤣🤣即按下圖看7個你不知道的炸雞君秘密🤣🤣🤣

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😮😮同場加映：日本貧民窟遊客止步？5件事認識大阪西成區😮😮

到日本大阪旅遊，除了心齋橋、環球影城等著名景點以外，你有想過深入繁華街道的另一面嗎？近年有不少YouTuber直擊介紹大阪西成區的愛鄰地區，這裡除了是當地最大的「貧民窟」，同時也能讓你看到日本更真實的一面。

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