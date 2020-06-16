日本美女YouTuber實試蟋蟀拉麵　過百蟋蟀熬湯竟嚐出這款海鮮味？

日本近年興起一股吃昆蟲的熱潮，除了無印良品推出的蟋蟀餅乾外，更有專門售賣昆蟲食物的拉麵店！惟由於疫情關係，拉麵店的開張大計需要暫時押後，同時開展網購服務，其招牌「蟋蟀拉麵」在網上開售不久後已全數沽清，可見人氣爆燈！有日本YouTuber在網上購入後，拍片開箱實試，到底「蟋蟀拉麵」是甚麼味道？

「ANTCICADA」的蟋蟀拉麵。（圖片來源：aaamiku39@Twitter）

昆蟲一向給人可怕又噁心看的印象，不過近年有指食昆蟲可以解決全球糧食危機，不少昆蟲食物亦因此應運而生。

「ANTCICADA」就是其中一間專門研發及售賣昆蟲美食的日本食品公司。本來旗下餐廳計劃在今年內開張，不過受到疫情影響，計劃需要延後。餐廳與知名拉麵店「ラーメン凪」合作推出的蟋蟀拉麵，曾經在多個昆蟲美食節及拉麵店以期間限定的方式售賣，引起一陣熱烈討論！👇👇👇先來看看關於蟋蟀拉麵的報導👇👇👇

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最喜歡拉麵的日本美女YouTuber「岡崎美玖の39麺」在網上購入「ANTCICADA」的蟋蟀拉麵後，就急不及待開箱實試！

（圖片來源：aaamiku39@Twitter）

😦😦👇蟋蟀拉麵是甚麼味道？按下圖即看開箱實試評價👇😦😦

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看來味道也不算太奇怪，如果香港有得賣這款昆蟲拉麵，你們又會不會試？

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