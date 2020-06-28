【倫敦住宿】5間至抵青年旅館　一晚30歐羅有找！超近市中心

前來倫敦旅行的你一定會提前做好倫敦住宿攻略，想要找到最適合你的倫敦酒店。每年都有大量的遊客和遊客來參觀這座城市，很多人都是精打細算的。因此，如果你想去倫敦旅遊，在旅途中遇到志同道合的人，旅社是一個不錯的選擇，而不是昂貴的酒店或Airbnb。倫敦可不是個消費便宜的城市，所以我們整理了一份倫敦最好的旅館的名單，供你仔細閱讀。這裡有倫敦最好的5間旅社，繼續往下讀吧!

1. PARK VILLA

Park Villa於倫敦東北部的鮑鎮（Bow）。這家旅社一直是倫敦最受歡迎的住宿地點之一，在2017年，它獲得了英國最佳旅社的稱號。房間大小不同，你可以選擇你想住什麼樣的宿舍，最多住8個人。公共交通也很方便，即使在深夜也有公交車和地鐵到市中心。公共休息室、房間和浴室都超級乾淨。你也可以花3歐元吃早餐。這裡的設施很棒，工作人員也很細心——這家旅社正是你在倫敦尋找的那種舒適、體面、經濟實惠的住宿之所。

+ 7 + 6 + 5

人均房費: 24€ 地址: 51 Grove Road, Bow

2. HOSTEL ONE CAMDEN

旅社一號（Hostel One）在旅社行業中享有盛名。現在在康登鎮（Camden Town），他們有一個非常漂亮的地方供經濟適用旅行者。青年旅社在這一周組織了許多活動，包括飛鏢和桌上足球比賽，免費的每日旅遊，英國酒吧爬行，以及最重要的免費晚餐！此外，青年旅社離倫敦市中心只有幾公里，你可以乘坐地鐵或公共汽車輕鬆到達那裡——只需5分鐘。這是一個很好的地方，結交來自國際旅遊界的新朋友，因為每天都有一個活動。這家旅社位於倫敦的住宅區，建築可以追溯到19世紀。它也有很多當地的酒吧——一個就在樓下，與此同時街道很安靜!

人均房費: 27€ 地址: 2 Southampton Road, Belsize Park

3. BARMY BADGER’S BACKPACKERS

Barmy Badger’s酒店位於市中心的西側，靠近海德公園和肯辛頓宮。您的房費包括早餐，全天茶和咖啡，個人儲物櫃，行李儲存，和超級舒適的床!工作人員非常友好，總是在那裡讓你覺得你在旅途中得到了很好的照顧。他們也會準備燒烤、電影和晚餐，所以如果你是一個獨自旅行的人，你也可以結識新朋友。廚房設備齊全，如果你想在這裡住飯，這是一個降低成本的好方法。附近也有超市。你可以享受幾杯飲料或簡單的一頓飯在外面一個舒適的後院，他們也有。

+ 2

人均房費: 29€ 地址: 17 Longridge Road, Earls Court

4. 諾丁山一號招待所 HOSTEL ONE NOTTING HILL

在倫敦期間，你想靠近主要景點嗎?你將住在諾丁山一號招待所。旅社是旅社連鎖的另一地點。這次的建築、房間和區域都是受英國樂隊和音樂藝術家的啓發而設計的。這家旅社最近才開業，但很快就在遊客中獲得了巨大的成功。因為它的地理位置和優秀的員工。最受歡迎的部分是19世紀的建築，帶有放鬆氛圍的花園，當然還有免費的晚餐，這是與新朋友交流的好機會。除此之外，這家旅館離肯辛頓宮和海德公園只有幾百米遠!

人均房費: 27€ 地址: 63 Prince’s Square

5. YHA LONDON OXFORD STREET

YHA London Oxford St.位於倫敦市中心的Carnaby區，距離大英博物館、柯芬園（Covent Garden）和國家美術館只有幾分鐘的路程。這家旅社是倫敦最適合經濟旅行者的地方。他們有每周的活動，如每日旅遊，泰晤士河巡航游，著名的英國周日燒烤和電影之夜。YHA的地點、工作人員和可用的設施都很受歡迎，這個地方也很受歡迎。飯店位於Soho區中部，這意味著有很多好地方可以吃，可以在酒吧喝啤酒，也可以參觀遊覽。如果你想接近一切，這家旅社是一個完美的地方。

人均房費: 30€ 地址:14 Noel Street, Soho, W1F 8GJ

【本文獲「Insidr」授權轉載，粉絲專頁@insidrtc】