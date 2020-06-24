疫情下日本酒店免費食宿救逾千滯留遊客　負責人：幫到幾多得幾多

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球肆虐，有不少旅客在各地實施出入境管制時，由於航班被取消等原因而被逼滯留異地。有見及此，日本有酒店開始推行「Room of Rescue」免費住宿計劃，希望可幫助滯留日本的外國人度過難關。

圖片來源：ANNnewsCH@YouTube

日本的新冠肺炎疫情雖有緩和趨勢，不過世界各地有很多地方的疫情仍然嚴峻。為了幫助被逼滯留日本的外國人，石川縣金澤市的酒店「KANAME INN Tatemachi」自3月份起推出「Room for Rescue」計劃，在「疫」境中伸出援手，令不少外國遊客深受感動。

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