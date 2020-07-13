台灣旅遊︳園藝控打卡！新竹多肉植物園　搞怪仙人掌生到兩層樓高

經營一甲子的「福祥仙人掌與多肉植物園」，對在地新竹人應該不陌生，這裡是全台面積最大又最資深的仙人掌園，光是植物品種就多達8,000多種、100萬盆多肉和仙人掌植物，有神木一般高的綠珊瑚，小而特別的小兔子多肉，奇形怪狀令人目不睱給，連IG網紅都愛來拍出彷彿置身「沙漠」的意境照。

新竹福祥仙人掌與多肉植物園吸引不少在地人打卡，影出網紅級靚相：

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琳瑯滿目的多肉植物，最高有2層樓高，頗有沙漠風情，女孩站在一旁瞬間矮了好幾截，輕鬆能拍出宛如置身撒哈拉沙漠意境的靚相，成為近年來社群平台上的熱門打卡點，而這裡除了是一座多肉愛好者的天堂，有了故事，更讓這裡增添溫暖味道。

福祥仙人掌與多肉植物園由嚴永祥、嚴國維父子共同打造。嚴國維說，福祥二字是爸爸與大伯的名字合併起來，大伯叫做大福，爸爸叫永祥，大伯在高中時擔任班長，當時老師送了他一盆多肉植物，大伯對多肉植物興趣不大，於是轉送給弟弟嚴永祥，也就是嚴國維的爸爸。

嚴爸爸在辛勤的照料下培養出興趣，但在幾十年前，爺奶那代覺得「植物不能吃、不能用，根本沒有產值，更別說是以它為一生志業。」但爸爸喜歡它的心卻未被澆熄，只好把多肉植物藏在床底下偷偷養，一盆禮物，想不到最後變成全台最大的仙人掌多肉植物園。過了50、60年後，這盆多肉植物也繁殖出下一代、下下代，在園區裡都還看得到。

許多動人的故事也發生在園區。嚴國維說，曾有一位愛貓剛過世的客人前來找他，希望能將寵物的骨灰灑在土壤裡，並於上頭種了多肉植物，在陽光、空氣、水的澆灌下，多肉植物就像是綠色寵物，將貓咪的靈魂昇華成另一種方式眷養，如此一來，心愛的貓咪就能一直陪伴著她。

另外，經營一甲子的園區是新竹老中青三代的回憶。有位客人在幼稚園時，爸媽曾帶他到福祥植物園遊玩，在自己生下寶寶後，也帶著另一半和寶寶一起來，直呼「雖然跟以前一樣大，但園區軟硬體跟以前都不一樣了！」蘊藏的回憶在踏入園區後，一股腦兒的湧上心頭，特別有感觸，在數十年歲月流淌後，也讓園區更多了故事溫度。

福祥仙人掌與多肉植物園 地址：新竹縣新埔鎮北平里38號 營業時間：08:00-17:00（星期一公休）

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