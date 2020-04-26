【彩虹眷村】由瀕臨拆遷到世界級景點　85歲伯伯首執畫筆扭轉乾坤

如果你曾去過台灣，一定曾在旅遊攻略上看到過這個無數人打卡畀Like的童話世界——彩虹眷村。它不單被國際知名旅行指南《Lonely Planet》評為全球值得探訪的景點之一，更獲選英國旅遊網站全台十大IG打卡聖地、日本網友最想去的拍照景點！ 你是否也曾將年齡視作缺乏創造力的藉口？這條彩虹眷村，卻是一位來自台灣台中市的98歲老人，他在85歲時才第一次拿起畫筆，總共耗時10年才完成的「作品」，最終驚艷了全世界。

短短一段150公尺長的巷道，無論是外牆瓦礫、水泥地面亦或是圍牆隔板全部都是五顏六色、鮮豔繽紛的圖畫。這些圖案雖然沒有細膩線條和精緻的構圖，卻處處洋溢著年輕歡樂的氣氛，充滿童趣與喜感！

彩虹眷村被《Lonely Planet》評為全球值得探訪的景點之一（instagram@2919mayu）

也許難以相信，現在你所看到的這一片充滿想像、色彩斑斕的天地，竟是由一位已經96歲高齡的退伍老人一手繪製。他，就是被稱為「台灣畢加索」的黃永阜老伯伯！

黃永阜伯伯平時喜歡塗塗畫畫，最初，他只是在自家的屋里屋外用畫筆描繪心事，打發時光。可後來不少鄰居被他充滿童真的畫所吸引，也邀請他去作畫。2008年8月，在大家許可下，黃永阜開始為村落的每一個裸露的外牆彩繪。他每天凌晨3點就起床開始畫，畫完後就會到春安公園的涼亭休息。他一筆一劃，揮動著專屬於自己的筆觸，有著鋪天蓋地之勢的彩繪，衝擊浸潤著人們的心靈，讓每一個置身其中的遊客都能暫時忘卻世俗的繁忙與煩惱，沉浸在這一方童心滿滿的天地。雖然他的材料只有水泥漆，但他天馬行空，想畫什麼就畫什麼，日子每天都快樂而充實！

圖案之間時常還穿插著很多吉祥的話語，比如「出入平安」、「平安百福」、「大家有福氣」、「身體保重，才是本錢」，這些都是黃永阜伯伯送給遊客的祝福，他說：「我希望來彩虹村玩的遊客，都能帶著開心回去。」

早年，眷村只是政府為部隊的軍人安排的住房，隨著時間的推移，它早已變成了貧民窟的代名詞。但經過「彩虹爺爺」的巧手和10年的持之以恆，這個村莊幾乎所有的東西都塗上了歡樂的色彩和有趣的圖案，漸漸被世人遺忘的村莊，如今也成了童話書中的世界。

由於臨近幾所大學，彩虹村很快被附近大學的學生發現，吸引了很多學生參觀、拍攝紀錄片。他們拍攝的照片一經在網上發布，直接引發了一波又一波的病毒式傳播， 「彩虹村」的名字不脛而走，黃永阜則成了大家口中的「彩虹爺爺」。

很多人都說黃永阜是台灣的畢加索，還有人說是他是台灣的宮崎駿，可老人對這些稱呼只是笑笑，因為他其實並沒有受過特別的繪畫訓練，只是用兒時的方式呈現自己所喜歡的東西。

他依稀記得，父親年輕時很能寫能畫，所以自己小時候常常和他一起繪畫塗鴉，而現在他所用的繪畫方式，只是在用最稚嫩的繪畫技法在「還原」兒時的記憶。可也正是他單純的色彩和簡單的筆觸才更增加了他作品的吸引力。

你可以看到圖案中那些叫不上名字的花鳥魚蟲、飛禽走獸有很多脫離理性的超現實發揮，不正是我們小時候幻想出來的那些畫面嗎？明亮生動的色彩呼喚著每個人內心的童年，你會發現心底似乎打開了一道通往異想天開的神奇縫隙。

面對網絡爆紅，黃永阜說自己從未想過有這麼一天，感覺有點奇妙：但「我被人看，我也看人」他喜歡有人、熱鬧的感覺，更喜歡看到眾人的歡顏與笑聲。如今，黃永阜伯伯年事已高，但只要身體情況允許，總會坐在園區內，到訪遊客搶著和他照，他也幾乎來者不拒，還笑呵呵地配合遊客比出年輕人流行的愛心手勢，十分可愛。

黃永阜伯伯年事已高，但只要身體情況允許，總會坐在園區內，到訪遊客搶著和他照，他也幾乎來者不拒，還笑呵呵地配合遊客比出年輕人流行的愛心手勢，十分可愛（IG@wil_liam_lin）

如今，彩虹村已經名揚海外，每日都會吸引3千至5千遊客到訪。政府還出資373萬台幣經費，修整屋頂、更換瓦片、修繕漏水問題和老舊電路，希望為民眾完善出安全的參觀環境。誰能想到這個曾經被列入拆遷計劃的「貧民窟」，竟因為一個老人被保留了下來。

彩虹村已經名揚海外，政府還出資373萬台幣經費，希望為民眾完善出安全的參觀環境。（instagram@moko_trip）

大家想要保護的，或許並不是這些畫，而是一種內心的純淨與堅持。彩虹村的彩虹，不僅是那些絢爛的色彩，更是一份心地。

彩虹村免費開放，還有很多當地人在這裡拍攝婚紗和寫真，如果你也有機會去彩虹村看一看，別忘了買一張明信片，給老爺爺留下些油漆錢，感謝他為我們帶來的驚喜與精彩。

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