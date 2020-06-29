為打卡可以幾盡？新郎崖邊凌空托起新娘　網友嘲：紅白事一Take過

台灣合歡山因四季各具特色之美，除吸引大批遊客造訪，也常有結婚新人前往影婚紗相，日前卻有市民為取景跨越武嶺觀景平台護欄，更有新婚夫妻站崖邊將新娘托上膊頭影婚紗相，超誇張行徑被拍下PO上網，網友群起怒批「找死」、「拿生命開玩笑」。

合歡山不分四季總能吸引大批遊客，更因冬天追雪眾多，所以沿線重要景點多有設置監視器，供民眾上山前查看即時影像確認路況或雪況，其中以武嶺的監視器最常被監看。不少民眾也會利用該監視器，刻意在鏡頭前擺姿勢後再截圖留念。

合歡山四季各具特色之美，吸引大批遊客造訪▼

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而「中橫路況交通資訊站」、「即時影像監視器」等Facebook page也常幫忙上山遊客截圖，甚至截下搞笑、出醜或告白的瞬間畫面，分享到網上，與同樣熱愛合歡山的民眾分享，未料日前除了捕捉到不少市民跨越武嶺平台護欄，更有超誇張行徑。

Facebook page「中橫路況交通資訊站」日前Po出民眾拍婚紗照片，只見閉路電視影像中的遊人除站在懸崖邊影相，甚至還出現新郎將新娘托上膊頭的高難度動作，嚇到該Page小編PO文直呼：「趕快放下那位新娘，萬一絆倒或踩空怎麼辦？」引發網友熱議。

該篇帖文也表示，旁邊已設立清晰的告示牌，可以不要再跨越護欄嗎？下去真的不是開玩笑的；並說明設欄杆就是要確保民眾安全，呼籲大家愛惜生命不要隨意跨越護欄，更以＃hashtag「監視器驚悚視角」突顯危險。

不少網友則留言怒批「找死」、「拿生命開玩笑」、「是看不懂國字」、「摔下去不需要救」等，更有不少人狠諷「掉下去成天國的新娘」、「掉下去再娶一個」、「打算順便拍遺照」、「喜事跟喪事一起辦」，也有人要求警方或管理單位開罰。

有網民諷刺指新人「紅事白事一Take過」▼

對此，太管處合歡山管理站表示，工作人員若發現違規跨越會立即勸導，勸導不聽則可依法處以1000元台幣以下罰鍰，但罰錢事小，生命可貴，仍籲遊客別冒險。

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