【台灣宜蘭】伯朗大道、天空上的小木屋...盤點9大空靈系打卡景點

宜蘭常被稱為台北人的後花園，但與其說宜蘭是台北的後花園，倒不如說它是台灣的圓明園，充滿各總驚奇等著我們發現！不論你是想假日放鬆遠離塵囂，或是想到稻田埂間呼吸新鮮的空氣，宜蘭都有辦法滿足你！而最近爆紅的10大打卡景點，超美、超夢幻的風景，照片就算零修圖也好看。收拾好行李，準備出發吧！

1. 頭城濱海森林公園

即便旁邊就是迷人的大海，公園內的八角瞭望台依舊魅力不減，成為爆紅的拍照景點！沿著旋轉梯爬上瞭望台，迷人海景盡收眼底，斑駁的瞭望台猶如神奇的時光機，從旋轉樓梯往下拍，彷彿掉入舊時光的回憶漩渦中。

2. 猴洞坑瀑布

傳說礁溪山上有一個祕境，可以從山頂直接瞭望整個蘭陽平原！最近爆紅的景點「猴洞坑瀑布」，小巧秀麗的瀑布藏匿在山林的盡頭，撩起褲管涉水而過，大石上不僅視野極好，透徹的溪水配上蘭陽平原的美景，難怪能成為IG熱門的打卡景點！

3. 津梅磚窯

喜歡復古的景點嗎？全台保存最完整的磚窯就在這裡！日治時期的宜蘭津梅磚窯至今已有百年歷史，13個孔目磚窯整齊排列，就像回到阿公阿嬤時代，一旁37公尺的煙囪和當年運磚的鐵軌，完整留下當年的運行痕跡。

4. 見晴懷古步道

擠身「全球28條最美古道」，曾是日治時期運送珍貴木材的見晴軌道，充滿歷史的味道。見晴古道的地理位置偏高，伴隨雲霧漫步於此，猶如時空交錯，回到當年列車穿梭的場景。

5. 宜蘭伯朗大道

不需要再特地搶票到台東，位在宜蘭冬山鄉的伯朗大道也很美，黃金稻穗在風中搖曳，加上蜿蜒小路，彷彿是畫布裡的美景，尤其6月冬山鄉公所更架設觀景台，登上高處俯瞰稻浪風景，只有這個時節才能看到阿！

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6. A-maze兔子迷宮

除了猴洞坑瀑布之外，還有哪裡能夠俯瞰蘭陽平原？那就是A-maze兔子迷宮景觀餐廳了！坐落在員山鄉的熱門景點枕頭山上的A-maze兔子迷宮，只要走到彩虹的盡頭，蘭陽平原的遼闊與龜山島的美，便能同時享受。

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7. 天空上的小木屋

一片綠色田野的中間，只見8棟緊鄰的彩色小木屋建在水上，彩色的倒影映在水面上顯得格外夢幻，若再搭配藍天白雲，照片怎麼拍怎麼美，入夜後更似夢境中的幻想天地！

8. 南方澳地中海casa

「南方澳地中海casa」一次達成你想邊喝咖啡邊看海景的夢想，地中海式的建築與蔚藍的海洋相輔相成，再配上浪漫的教堂建築，照片拍起來彷彿自己來到了希臘一般。

9. 黑宅咖啡

瞧！一片田埂中間竟然出現了一棟全黑的建築，極有個性的建築外觀，名副其實的「黑宅」。除了黑色的外觀好拍照取景之外，它的早午餐更是佳評如潮，網友們都大讚「超好吃」！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：拍到記憶體不足，盤點宜蘭9大熱門打卡景點！】