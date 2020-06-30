中環紅磡渡輪復航｜一日遊5大食玩買推介　$19芒果班戟、壁畫打卡

停辦多年的中環往來紅磡線渡輪於6月28日復航，方便市民和旅客來往九龍及港島。大家不妨趁這個機會安排一次渡輪一日遊，先在紅磡黃埔一帶掃街，再坐渡輪至中上環一帶打卡。

渡輪來往紅磡渡輪碼頭至中環8號渡輪碼頭，成人票價為每程9元，小童、長者及殘疾人士則享有票價優惠。渡輪星期一至六的繁忙時間每20分鐘一班；非繁忙時間、星期日及公眾假期則每30至50分鐘一班船。雖然班次不算頻密，但勝在可在乘船期間欣賞維港兩邊美麗的景色，心情瞬間舒暢 👇👇

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😋3間掃街滋味推介

【1】紅磡雞蛋仔：理大人推介必食老字號

只要是理大學生都會認識這間卧虎藏龍老字號，放學再夜都要特地行過去買底雞蛋仔或班戟。即叫即製的雞蛋仔和班戟都有濃郁蛋香，難怪經常見到長龍。點擊圖片睇有什麼口味的雞蛋仔和班戟值得你試 👇👇

【2】印尼沙爹屋（黃埔店）：東大街名店在黃埔插旗

在筲箕灣東大街起家的印尼沙爹屋，自1998年開業以來人龍不絕，全靠即叫即燒的串燒和香味撲鼻的沙爹醬，可以食到正宗印尼風味。印尼沙爹屋的沙爹醬有什麼特別？點擊圖片睇睇 👇👇

【3】時新漢堡包：屬於港人的漢堡包店

應該沒幾個香港人未聽過時新快餐店，因為她正正是港式漢堡包的始祖。自從時新快餐店遷出紅磡後，後來在黃埔插旗，由二哥主理，改名「時新漢堡包」。時新出名價錢大眾化，點擊圖片睇必食推介 👇👇

【1】紅磡雞蛋仔 地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖（港鐵黃埔站B出口，步行約4分鐘） 營業時間：星期一至日 12:00-20:00（逢星期四休息） 電話：/

【2】印尼沙爹屋（黃埔店） 地址：紅磡民泰街1-5號黃埔新邨地下A4A號舖（港鐵黃埔站A出口，步行約3分鐘） 營業時間：星期一至日 11:00-22:30 電話：26169926

【3】時新漢堡包 地址：紅磡黃埔天地家居庭(第12期)地下G22-G23號舖 營業時間：星期一至日 10:00-20:30 電話：23872868

📸中環出發至上環2大打卡推介

【4】香港中華基督教青年會必列者士街會所：電影、電視劇必到取景地

中華基督教青年會必列者士街會所為本港一級歷史建築，於1918年建成啟用，有逾百年歷史。紅磚的外牆，加上簡約又工整的設計，揉合了中西風格，是不少電影、電視劇必到的取景地，點擊圖片睇點去及打卡位 👇👇

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【5】太平山街：必到半山文青壁畫、小店打卡

太平山街是位於太平山山腰的一條街道，全長300米，但主要街道旁邊的小巷壁畫、石階以至小店都充滿文青風格，是打卡放鬆的不二之選。點擊圖片睇必到尋寶地點 👇👇

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😍😍😍 同場加映：西營盤4間露天打卡Cafe 世界級拉花咖啡師 秘密花園狗狗好去處 😍😍😍

其實只要行遠一點，中西區一帶真的有不少地方值得去發掘，就如由拉花大賽中勝出的咖啡師主理的#Coffee（Hashtag Coffee），亦吸引了不少人到訪。Hashtag Coffee老闆Blackjack於2014年的紐約拉花世界賽的Coffee Fest Latte Art World Championship中贏得第二名，因此比起Cafe的環境，Hashtag Coffee的咖啡拉花更是適合打卡的藝術品，一於睇睇有什麼打卡位 👇👇

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想睇更多推介，立即點擊睇全文 👉👉西營盤4間露天打卡Cafe 世界級拉花咖啡師 秘密花園狗狗好去處