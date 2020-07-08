【日本水蜜桃】原隻上勁Juicy！水蜜桃撻外型誘人惹遐想　SNS爆紅

日本的店家向來很擅長推出各種造型浮誇又吸睛的造型甜點，先前曾和各位介紹過日本甜點店推出的「一整顆水蜜桃」芭菲，直接豪邁地把一整顆削好皮的水蜜桃放在芭菲上，勁足料！吸引勁多日本妹子幫襯影相打卡，現在進化版來了！ 由於目前正值水蜜桃產季，日本名古屋地區有家餐廳便推出一款男生看完會受不了的「水蜜桃美臀撻」，將水蜜桃做成穿著小內褲的性感翹臀，放在撻皮上看起來也太害羞了吧！

位在日本愛知縣西部的名古屋市是出了名的美食之都，而除了深具名古屋特色的當地料理之外，在這裡還有許多不輸東京的時尚餐廳，在年輕人間深受歡迎。一家名叫「インダストリアル Industrial」的工業風餐廳主要販售意大利粉、Pizza、牛扒等料理，由中午 11 點半營業的凌晨 4 點，還兼具酒吧功能。最近因應水蜜桃季，店家便推出了ㄧ款以穿著性感小內褲的水蜜桃為主體的「水蜜桃美臀撻」，極具衝擊性的外型讓它在社交平台上瞬間大爆紅！

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「老司機」們都知道，比起直接全裸，「若隱若現」的曲線反而更讓人血脈噴張！而這款「水蜜桃美臀撻」便是故意是將水蜜桃的皮剝到一半，留下小內褲的形狀，就像是夏日海邊少女的翹臀，從側面看來更加性感！自古以來水蜜桃和美臀總是脫不了關係，渾圓飽滿的「水蜜桃臀」更是許多人追求的目標，現在完全可以光明正大的品嚐飽滿多汁的成熟蜜桃，還能親手「脫下」她的小內褲，看看那性感的微笑曲線，從端上桌的那一刻起就是在引誘犯罪！

雖然今年因為疫情的關係我們可能無緣到日本親自體驗幫水蜜桃脫內褲的血脈噴張，但依照店家的慣例，明年應該又會有新的水蜜桃美臀系列甜點誕生，各位可以期待一下他會以什麼形式重新復活，別忘了先把這間店加入你的收藏名單中。

インダストリアル 地址：愛知縣名古屋市中區錦 3 丁目 19-2 PIVOT 錦ビル 2 階 時間：11:30–04:00，週日公休

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