幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處　碼頭睇日落、湖景邨打卡

由周冠威執導、劉俊謙、蔡思韵主演的電影《幻愛》，7月2日上映，用愛情電影做包裝，探討現實社會議題。除了故事情節新鮮，連地點都與別不同。《幻愛》走進大西北的屯門取景拍攝，更有大量輕鐵內發生的情節，被網民稱讚將「屯元天」拍得非常唯美！

《香港01》旅遊記者規劃屯門輕鐵一日遊，行程包括男主角居住的湖景邨、屯門碼頭燈塔等景點，當然仲有美食醫肚啦！

不少屯元天人睇完電影先發現屯門原來可以這麼美！(《幻愛》劇照)

【第一站】😋食早午餐

【1】🍔熱帶風主題搞鬼西餐廳@聚福樓

聽店名仲以為是中式茶樓，原來是熱帶風主題的特色cafe，仲以為自己飛咗去泰國清邁！聚福樓的裝潢選用鮮豔顏色，加上大量綠色植物、復古吊燈，四周被花花草草包圍的感覺，好像離開香港，仲可以帶寵物入去！大部分菜名走搞怪風！按下圖即睇有咩必食👇👇

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聚福樓 地址：屯門青善街28號康景花園地下1號舖 電話：2362 6968

【2】🍲中日fushion居酒屋煲仔飯必食@秋香

這間居酒屋以電影《唐伯虎點秋香》做主題，仲掛上「別人笑我太瘋癲我笑他人看不穿 」的牌匾，非常特別！秋香主打中日式fusion菜，招牌豬腩肉、白鱔煲仔飯、招牌串燒等。唔好以為居酒屋食煲仔飯就唔會高質，煲仔飯仲有飯焦！串燒都是必食！按下圖即睇有咩必食🍲🍲

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秋香 地址：屯門青善街38號康景花園地下26-27號舖 電話：2362 6883

【第二站】📸打卡井字型舊式公屋@湖景邨

電影中男主角阿樂的住所就是湖景邨，湖景邨是舊式井字型公屋，感覺與其他鄰居的距離非常近！舊式公屋大多有天井設計，向上望的話仲可以影到正方形、黑暗中透出曙光的打卡照！想知點樣影打卡照，按下圖即睇📸📸

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【第三站】🏃🏃‍♀️游水玩樂加BBQ@蝴蝶灣公園

位於龍門路的蝴蝶灣公園，附近有蝴蝶灣泳灘、公共燒烤場、小食亭、排球場等，可以睇大海景，再去沙灘玩水消暑！不少人會在公園內散步、影文青相，例如可以依靠欄杆影返張文青相，仲有一個佈滿大石頭的沙灘，企上去大石上面影打卡相都得！有個位置仲可以睇日落，按下圖即睇👇👇

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蝴蝶灣公園 地址：屯門龍門路45號 交通方法：乘坐西鐵到屯門站，之後轉乘輕鐵507往屯門碼頭，到達屯門碼頭後轉乘輕鐵610/615，美樂站下車再步行約6分鐘。

【6】🌅隱世睇日落浪漫地點@屯門碼頭海濱長廊

原來屯門碼頭都可以睇日落！屯門碼頭海濱長廊較為隱世，傍晚時分更加感覺舒適，一個人吹海風又得，想同另一半漫步兼談心都得！電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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屯門碼頭海濱長廊 地址：屯門湖翠路148號

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🌻打卡向日葵花海@信芯園

佔地兩萬多呎的信芯園有一大片向日葵花田，園主每逢花期都會開放供大家踩進田內影相。6月中開始是向日葵的最佳賞花期，全部向日葵花都會盛開，最適合打卡影女神相！除咗向日葵花田，仲有木橋睡蓮池都值得打卡！想影女神相有咩貼士、入場費幾多錢、交通方法？按下圖即睇🌻🌻

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