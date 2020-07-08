胡杏兒新娘潭郊遊兼打卡！5大仙景瀑布推介　附交通｜香港好去處

新冠肺炎疫情繼續肆虐，想離開香港避下世又無得飛！不如就趁最近天清氣朗的日子，去郊外睇風景，親親大自然啦！《香港01》旅遊記者精選全港5大靚景瀑布，包括最近藝人胡杏兒一家去郊遊的新娘潭瀑布、輕輕鬆鬆行到的小夏威夷瀑布等！

胡杏兒同老公帶同一家人去新娘潭郊遊，仲同大仔Brendan影相打卡，Brendan真係好可愛，一家人和樂融融！杏兒同囝囝合照超溫馨！按下圖即睇👇👇

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雖然肺炎疫情仍然持續，不過週末都可以抽空去接觸大自然，行山抗疫！記者精選全港5大靚景瀑布，包括新娘潭瀑布、輕輕鬆鬆的小夏威夷瀑布、為人熟悉的梧桐寨瀑布等，全部都影到靚靚打卡照！最後一個更是城市中的瀑布！按下圖即睇有咩5個必去仙境瀑布👇👇

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😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍

港產片《幻愛》早前上映，男女主角、故事情節新鮮，更特意去大西北的屯門取景拍攝，令不少屯門人感到驚，有網民針織稱讚電影將「屯元天」拍得非常唯美！記者精選屯門一日遊5個行程，包括熱帶風主題西餐廳聚福樓、居酒屋秋香、屯門碼頭睇日落等，仲有去公屋打卡！

🌅隱世睇日落浪漫地點@屯門碼頭海濱長廊

原來屯門碼頭都可以睇日落！屯門碼頭海濱長廊較為隱世，傍晚時分更加感覺舒適，一個人吹海風又得，想同另一半漫步兼談心都得！電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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