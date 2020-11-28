【台東民宿】5間自然風質感系旅宿推介　親山看海旅程放鬆叉足電

不管你是不是正準備打包前往台東參與熱氣球嘉年華，或是等熱潮過了再安排東台灣的放風行程，我們為你精選出5間特色旅宿，異國風的外觀帶來類出國的體驗，或是坐落在太麻里的質感民宿，步行5分鐘就能到海灘，台東的好山好水將是未來幾年國旅的熱門地點，只等著你準備好投入大地之母的環抱！

熱氣球嘉年華是台東每年都會舉辦的盛事（IG@h.bile）

1. 御來光民宿︰步行即可到鹿野高台

位於台東鹿野鄉，建築風格大氣簡約，每間房間都有獨立的陽台以及大片落地窗，住客在房內即可眺望遠方蒼翠的群山，享受臺東的自然風光。從旅宿所在地步行即可抵達熱氣球嘉年華的舉辦地點「鹿野高台」，旅客可以盡興享受嘉年華的歡樂氛圍，無須擔心交通接駁問題。

+ 4 + 4 + 4

2. 願井民宿︰滿溢西班牙情調，類出國場景首選

乍看之下完全不覺得在台灣的「願井民宿」，從植栽到裝潢都由民宿老闆一手包辦，重現西班牙的繽紛多采，每間房型都具有獨一無二的異國風格，不論是喜歡鄉村、浪漫還是古典風，都能在這裡充分得到滿足，旅宿人員親切且熱情的招呼，絕對是讓人想回訪的質感民宿。

+ 3 + 3 + 3

3. 打個蛋海派︰感受自然的療癒力量

念起來讓人摸不著頭緒的「打個蛋海派」，原意來自於排灣族語的睡覺，旅宿主人希望下榻旅客可以在大海的自然音樂聲中，放鬆身心並安穩入眠。從旅宿出發到海邊，僅需短短5分鐘的路程，即可在海天一線的美景下，欣賞日出、日落和滿天的星空，除此之外，旅宿細節的設計也十分用心，特意用音響取代電視，將旅客的視覺轉移到窗外的大海，徹底享受台東的自然之美。此外，從這裡前往光雕音樂會的太麻里會場，也只需10多分鐘的車程。

+ 3 + 3 + 3

4. 原來宿︰隱身鄉間的時尚工業風

「原來宿」距離池上火車站僅有7分鐘的步行距離，交通便利。旅宿空間採工業風格設計，並導入自然光，每天起床都有滿滿的元氣。服務人員貼心提供的周邊環境介紹服務，有如到朋友家留宿的自在氛圍，恰好地展現了台東獲全球旅人推崇的好客特質。乾淨的住宿環境和用心準備的早餐，也是備受稱道的優點。

+ 2 + 2 + 2

5. 馬可樓︰山嵐美景四時變換如入神國

馬可樓又名晚餐樓（ 拉丁語： Cenaculum） 是新約聖經中，許多重要事件發生的場景，像是耶穌與門徒晚餐的地方，也是主耶穌復活顯現的地方。馬可樓民宿位於台灣東部海岸線成功鎮八嗡嗡原民部落位址，是擁抱太平洋，徜徉海岸山脈的好所在。 隨著冬北季風，冷熱氣流的交錯，海岸山脈每天都呈現出不同的山嵐景色，有如神國般的意境。

民宿距離光雕音樂會會場之一的「三仙台」，僅有十多分鐘的車程，絕佳的地理位置，讓旅客不只是白天能在海濱線悠閒的漫步，晚上還能前往音樂會享受科技和人文風采的震撼，在一天結束前，也能坐在民宿前欣賞漫天的星空和浪漫的銀河，讓身心靈徹底放鬆。

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

不因疫情缺席！「2020台東熱氣球嘉年華」10週年於暑假盛大登場，好評光雕、星空音樂會都將續辦

Chill哪玩／台東197縣道化身最美公路，跟隨「漂鳥197-2020縱谷大地藝術季」21件地景藝術發掘台東的風土人情

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿精選／西班牙異國風、濱海秘境、文青工業style「台東」個性旅宿5+，沉浸在大地之母的懷抱吧！】