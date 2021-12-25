盤點全球最浪漫蜜月天堂　Club Med頂級度假村度過最奢華假期

說到旅行，海島絕對是很多人的首選，在陽光、沙灘的陪襯下，享受被蔚藍海洋包圍的感覺，想想看，在被陽光喚醒的美麗早晨，享受一整天沒有任何的行程，只需要慵懶的互相依偎，這麼美好的氣氛下，愛情也跟著加溫，幫大家盤點最浪漫的度假天堂，想求婚的，帶另一半來這保證成功率大大提升。



馬爾代夫—陽光、海水、一島一飯店

提到蜜月勝地，大部分的人腦中馬上想到的就是「馬爾代夫」。清澈見底的海水、潔白細緻的沙灘，在一島一飯店的馬爾代夫，入住如棕櫚葉散開般的水上屋和水上別墅，沿著露台而下，沁涼及膝的海水讓你隨時都能享受和魚群一起徜徉在溫暖海水的懷抱。 Club Med在馬爾代夫有兩座度假村：卡尼島（Kani）、芬尼芙別墅（Finolhu Villa），如果你喜歡熱鬧，卡尼島絕不會讓你失望，除了豐富水陸活動，面海伸展瑜珈、雙人SPA護理療程，動靜之間的完美體驗，讓兩人身心靈更加充實契合。而夜幕低垂之際，也可以在滿天星斗下享用浪漫沙灘晚餐、赤腳踏在柔軟沙灘上跟著音樂緩緩起舞，這種氣氛是不是超級適合求婚。

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如果你喜歡安靜的度假方式，芬尼芙別墅更得靜謐隱私！從卡尼島搭乘快艇只需五分鐘即可抵達，這裡所有房型都擁有獨立露台和泳池，舉凡別墅早餐及下午茶、雙人SPA、沙灘私人晚餐..等，都有貼心的別墅管家為您打理一切，這裡最適合想要把另外一半寵壞的你。喔對了！如果想要安排一場浪漫的求婚，Club Med也可以幫你打點好喔。

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非洲毛里裘斯—歐洲皇室的度假天堂

毛里裘斯在哪裡？位在非洲馬達加斯加東部的「毛里裘斯」雖然位在印度洋，卻烙上歐亞非的文化印記，擁有法國的優雅、英國的古典、非洲的奔放與印度的神秘，曾被評選為全球最佳蜜月勝地、全球最佳潛水地點、全球最佳海灘、全球最佳渡假島嶼，更是歐洲皇室的度假天堂。

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佔地21公頃的Club Med Albion愛比昂為頂級奢華系列旗下的頂級度假村之一，坐落於毛里裘斯最美麗的熱帶花園內，擁有77到120坪的寬敞空間，別墅內不僅有私人花園、泳池、廚房，還有私人管家服務，更有專業廚師為您烹飪三餐，盡享奢華禮遇。在這裡您能在此度過皇室最愛的奢華假期。

意大利切法盧—在西西里艷陽下曬恩愛

地處著名電影《星光伴我心》的拍攝地，坐落於意大利西西里北岸崎嶇峭壁上的Club Med Cefalù切法盧，不僅被地中海的湛藍海水、如山丘般巨大的岩石環繞，擁有 360度極佳視野，在村內就可以眺望海灣全景，在這邊度假彷彿置身電影場景，連空氣都浪漫起來了！

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這裡一年開放時間只有10個月，時間是由從3月至隔年1月初，距離西西里島巴勒莫（巴勒莫）機場只有90分鐘車程，在歷史積累磨合下所締造的西西里風情，也被視為戀人此生必去的蜜月天堂之一。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／「想在這裡說我願意！」盤點全球夢幻蜜月天堂，放閃到天涯海角】