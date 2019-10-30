【沖繩】宮古島一日遊行程：蜜月聖地打卡景點、宮古牛料理、潛水

難得來到沖繩，定必要安排兩三天跳島遊的行程，到沖繩外島深度探索這個湛藍的國度。小編就特別推介擁有日本第一沙灘的「宮古島」啦！ 它位於日本本島西南面，屬沖繩縣的一個小島，距離沖繩縣大約300公里，位於台灣與沖繩之間。

宮古諸島由八個大大小小的小島組成，分別有宮古主島、來間島、池間島、伊良部島和下地島，一般活動地方都會集中於這五個島。（visitokinawa.jp官網圖片）

正因為距離較近而且四季怡人，吸引了不少情侶到宮古島蜜月遊行。到底宮古島有什麼必到的打卡景點？如何安排一日行程？就等KKday為大家推介一些宮古島必玩、必吃和必到的好地方！

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宮古諸島由八個大大小小的小島組成，分別有宮古主島、來間島、池間島、伊良部島和下地島，一般活動地方都會集中於這五個島。另外還有大神島、水納島和多良間島。

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航班、島上交通

宮古主島和下地島都分別設有機場，而香港只有香港快運航空 (HK Express) 提供飛往下地島的直航機，如要到宮古主島則要從沖繩本島乘搭國內航線前往，從那霸機場飛大約45分鐘即可抵達。

在宮古島上的主要交通工具為租私家車、電單車、單車和巴士。但由於可搭巴士前往的景點有限，而且班次疏落，所以最方便的還是租車啦！而且租車的話，還可沿途停下來觀賞風景、打卡，十分寫意。

香港只有香港快運航空 (HK Express) 提供飛往下地島的直航機（HK Express官網截圖）

宮古島必到打卡景點

▼▼按圖放大，看宮古島必到的五個打卡熱點▼▼

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入口即溶的「宮古牛」

日本人真的非常熱愛吃牛，石垣牛、宮古牛、神戶牛、宮崎牛、松阪牛……等幾乎各地都有名牛出產。至於宮古牛又有什麼與別不同之處？所謂「宮古牛」是指在沖繩縣宮古地區飼養、年滿15個月以上的黑毛和牛。這些黑毛和牛大多都在小時候就已經輸出到其他地區，只有10%的小牛會留在宮古地區長大成宮古牛，所以宮古牛實屬稀有品種啊！

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位於宮古島的「火神」主打宮古牛炭火燒肉，很多遊客都為了品嚐到正宗的宮古牛而慕名而來。油脂均勻而且雪花分明的黑毛和牛入口即溶，這裡還有供應沖繩原產的阿古豬，肉質柔軟。您就別再嚷著要減肥啦！先吃了再說～

地址：906-0014宮古島市平良松原548-1 休息日：星期四 營業時間：17：00 – 23：00

宮古島浮潛體驗

來到沖繩不必多說就去潛水吧！在碧綠湛藍的海中與海龜暢泳，海水清澈見底能飽覽水中的世外桃源。建議大家如果想參與水上活動，一定要在香港預先訂購，以免到當地因各種原因（如語言不通、預約滿額等）受到阻滯而掃興就不太好了～而且很多提供水上活動預定的小店都不設網上預約服務，建議可經由專門預約旅遊體驗的網站訂購，價錢更實惠、方便。

在碧綠湛藍的海中與海龜暢泳，海水清澈見底能飽覽水中的世外桃源。（IG@ayalife_119）

宮古島一日遊行程安排

為方便大家計劃行程，小編就整理好幾個一日遊路線供大家參考。由於宮古島上的景點較為分散，故建議大家自駕或預約專車會比較方便喔！

宮古島一日遊行程安排（KKDAY授權使用）

【本文獲「KKday」授權轉載。】