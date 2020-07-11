【越南旅遊】一噸黃金打造24k鍍金主題酒店　體驗真正土豪生活

從牆壁到浴缸、洗手池、馬桶都是鍍金的，這樣的「壕氣」奢華風酒店，你會去住嗎？

酒店可能性的邊界一直在不斷地拓寬中，有的酒店在挑戰自己，有的則是在挑戰住客。7月3日，越南就新開了一家世界首個24k鍍金的酒店Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake。酒店屬於溫德姆旗下，是亞洲首家酒店Dolce Hotel。比利時、葡萄牙、法國等九個國家也有Dolce的身影，之前它的畫風是清新淡雅的。

越南河內的Dolce花費了十一年時間才建成，風格也與之前大相徑庭，從外部牆體到內部馬桶、浴缸，黃金元素無處不在。想像一下，躺在鍍金浴缸裡洗澡，對著鍍金鏡子洗漱……額，這完全就是在考驗住客的心理承受力。

網絡上對於酒店的評價也褒貶不一。住過的客人表示得到了像國王一樣尊貴感。MISS帶著好奇心觀賞了一番，不得不感嘆土和豪真是只有一線之隔！

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沒有什麼是鍍不了金的

酒店位於越南河內的市中心，路過的行人無法不注意到它，因為它25層的建築外立面全是鍍金的。整個牆壁使用了5000平方米的24k鍍金瓷磚打造，全球首家24k鍍金酒店沒有浪得虛名。陽光照射下來，鍍金牆壁更加閃閃發光，就像一根巨大的金條。

推開鑲花鍍金大門的那刻起， 就注定這是一場不平凡的酒店之旅。目之所及，都是它自成一派的奢華金色裝修風格，看起來，勢必要將「金」進行到底了。一路從大堂至樓梯間都是金色，尤其是圓拱形的電梯廊及全鍍金的電梯門，更是將「壕」發揮得淋漓盡致，也許住客需要自帶墨鏡，以免閃到眼睛。一旁還站著穿著一身紅色的酒店工作人員，與金色的神奇搭配真是「相得益彰」。

200㎡的鍍金無邊泳池讓游泳也多了一份奢侈感，邊游泳邊可俯瞰酒店旁的Giang Vo河，也是一番享受。遊玩一圈後在鍍金的傘下躺著休息一會，或者是在鍍金的蓮蓬頭下洗個澡，紮紮實實體驗一把「壕」無人性的生活！被震「金」一番後，MISS發現酒店並不是所有公共區域都那麼的壕氣，酒店五家餐廳酒吧就各有特色。

200㎡的鍍金無邊泳池讓游泳也多了一份奢侈感，邊游泳邊可俯瞰酒店旁的Giang Vo河，也是一番享受。（Facebook@Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake）

空中酒吧以棕色鋪陳，頗具現代感。正方形、半圓拱形等多種圖案的運用增加空間層次，跳躍的綠色座椅稍顯靈動。室外還另有一個六邊形的玻璃房，適合賞景小酌一杯。

取名為金湖宮（Golden Lake Palace）的餐廳也沒有像名字一樣金碧輝煌，沒有過多繁複的裝飾，反而較為優雅。牆壁上充滿童趣的黑白人物畫還帶著一絲中式可愛。這家餐廳提供的是粵菜，用24k鍍金餐具品嚐美食即便餐食價格貴一點心理也會平衡些吧。其餘兩家餐廳也都走的是典雅風，和大堂的皇室奢華截然不同。地下二層還另有一個24小時營業的娛樂廳，也不是鍍金的哦。

房間，一噸黃金打造

酒店共有342間房間，共計耗費大約一噸黃金。登陸酒店官網，從房間名字就可見它不一般。帶有「Golden」字眼的房間名稱，豪華和霸氣感已經撲面而來。不過房間內的設計沒有想像中那麼浮誇。

45㎡的基礎房型有兩種設計風格，都沒有使用大量的金色元素。Premier Lake King主要以奶白色為基調，金色線條勾劃出不同的形狀，增加了空間的豐富度。條紋地毯與藍色沙發抱枕的設置使視覺上多了一絲活躍感。Golden Classic King則完全摒棄金色，棕白色的房間優雅簡潔，帶有中式韻味，是大多數住客可以接受的風格。但兩種房型都有一個統一特點，就是鍍金主題的浴室，洗手池、馬桶、浴缸是名副其實的鍍金三件套。這明晃晃的大浴缸和洗手池，設計師的設計靈感莫非來自於「金盆洗手」？

撇去鍍金家居用品不談，其餘黑白大理石拼接的地板以及水墨紋的牆壁還在審美接受範圍之內。目前房間除了可以預訂以外，也可以租用，費用從約7100元/平方米起。

其實越南河內本身就沒有幾家豪華酒店，Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake的開業是一個新的風向標，250美金（約1900港元）起每晚的價格也處於第一梯隊的行列中。

雖然自從開業之後，對於這家酒店的吐槽源源不斷，但MISS大膽預測，它未來很有可能成為遊客在越南的首選居住酒店，畢竟住一回純鍍金的酒店，也是一個新的嘗試。

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