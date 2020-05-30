【泰國旅遊】芭堤雅Villa住宿體驗　超適合新婚度蜜月或情侶入住

距離曼谷機場約2小時的車程，泰國度假勝地芭堤雅（Pattaya），是許多人選擇避冬的熱門度假聖地，說到Pattaya，很多人印象可能還是停留在喧嘩熱鬧的海灘酒吧及豐富的夜生活，今天介紹的這家villa旅宿，將要大大顛覆你以往對於Pattaya的印象。

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位於Pattaya鬧區約15分鐘車程的MASON PATTAYA，梅森酒店坐落在寧靜的納瓊田海灘上，建築由獲獎無數的VaSLab工作室設計的，從外面走入，車子在兩旁迷宮般的綠樹圍繞下緩緩駛入，眼前棱角分明的整體結構和鬱鬱葱葱的熱帶景觀讓人驚嘆。就如同它的名字，Mason是種泰國傳統的磚石，在設計上，酒店特別以石頭和混凝土作爲設計核心，以雕塑形式呈現酒店外觀，維持一種簡約的形象，此外在酒店到處可見藝術作品。

+ 5 + 4 + 3

而最令人驚豔的，莫過於眼前這片海景，緊鄰海邊的絕佳地理位置，酒店旁就是一片平坦的沙灘，從早到晚，海面上都映出不同的色彩，你可以選擇在2樓的Sky Bar或是在海濱酒吧和露台看海發呆，最值得推薦的，就是每天傍晚的夕陽，看著被夕陽染紅的海，在海風吹拂下，來上一杯沁涼的椰子水或是雞尾酒，讓心靈找回久違的寧靜，來這裡，沒有人需要手機，唯一要凝視的，只有自己的心。

在房型的部分，酒店總共配置5種villa房型，從面積從90平方米到180平方米不等的35棟別墅，每個都擁有私人泳池和露台，其中168平方米的海濱大泳池別墅就位在私人海灘的最前排，假期中在絕景中起床，還有比這個更奢侈的幸福嗎？

房間內的色調以柔和的灰色及天然木材傳遞溫暖，開放性的空間設計，從四面八方引進柔和的自然光，卻又在細節裡兼顧私隱性，而房間內提供的馬歇爾藍牙家庭影院音響系統，只要輕鬆連結手機，就能夠隨時在Villa裡開Party，此外浴室內超大的浴缸及定制的沐浴産品，在一天結束後，給予最終極的撫慰。

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對於只想要待在酒店享受的旅人來說，酒店的spa中心提供各式按摩服務，花一個下午讓自己身心靈排毒，或是你也可以利用酒店提供的立式划槳及雙人獨木舟，在海上展現身手，此外每天也有免費的健身課程可參加。誰說出國放假一定要行程跑好跑滿，這樣chill的假期，對於度蜜月或想要尋找一個寧靜假期的旅人來說相當適合。

MASON PATTAYA 地址：285 Moo 3, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： Chill哪玩／泰國芭達雅現代風泳池villa「MASON PATTAYA」，許自己一個逃離現實的假期】