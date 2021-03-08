【台東民宿】面向太平洋！盤點5間「海景私有化」靚View特色旅店

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-08 18:01

遊走幅員廣大的台東，走馬看花太可惜，還是要三五天以上吃喝賞玩才精采。然而你想要什麼樣的旅行？要住哪？台東各地區都有特色民宿可供嘗鮮體驗，就看你要山多或海多，又或者背山面海。編輯為大家整理了幾間台東風格旅店，今年夏天，到台東享受疫情下的平靜吧！ 文：Amber Chiu／GQ Taiwan

1. 台東市／The GAYA Hotel 潮度假酒店

以「潮」為名的飯店，座落台東心臟地帶，是間有故事與強調台東文化的高級飯店，從飯店以泰雅族語命名就可窺知一二。除了各種雅致房型，還有以在地食材烹調風味餐的餐廳。頂樓的無邊際泳池可以俯瞰整個台東市，不游泳也可以點杯酒看本書 Chill 一下。在意交通便利，又想要飯店式服務，這裡會是不錯的選擇。

台東縣台東市新生路 169 號

2. 長濱／聽風･說故事

厭倦都市千篇一律的生活，民宿主人從台北投奔台東，選擇靠海很近的長濱自建民宿，兩層樓方正建築，從白色外觀到原木裝潢簡潔洗鍊，看了就讓人感覺舒爽。入內時沒有浮誇的擺設或家具，但主人用心無處不妥貼，加上有山有海為伴，住起來格外自在，最適合追求生活質感又喜清靜的旅人。

台東縣長濱鄉忠勇村 25-1 號

3. 長濱／灰黑橘黃

花蓮「沙漠風情」姐妹民宿，同樣近海濱，延續屋型有設計態度的清水模建築，歷經十年隨時間累積了獨一無二的歲月感。大片落地玻璃透光性高，令室內外視線巧妙銜接，與自然更靠近。外牆並大膽刷上黑色，連同內裝的擺設、家具點綴畫龍點睛的灰橘黃三色，是來到東海岸重新認識自己的獨特住所。

台東縣長濱鄉三間村三間屋 1-7 號

4. 都蘭／石一方

個性鮮明的民宿主人曾是資深媒體人，退休後，搬到台東買地蓋屋自住，後將其中一棟改做民宿。為避免風吹日曬並保有好景色，建築本體採用獨樹一格的斜線設計，更令人想不到牆面上拼接的石頭，居然是一整個貨櫃從義大利進口！主人出手豪氣，連多年古董老件收藏也大方陳設供住客使用，部分家具還是他親手打造。如果你很在乎隱私，入住此處，除了能感受民宿主人的好品味，每戶獨立出入口的貼心設計，也一定令你滿意。

台東縣東河鄉都蘭村 18 鄰都蘭 59 之 5 號

5. 都蘭／都蘭草堂

位於台 11 線，坐落在都蘭山面向太平洋的這間民宿，標榜坐擁私房海景，不僅能遠眺都蘭灣和都蘭漁港，還有泳池可供嬉水。不過民宿和自然為伍，所以沒電視也不供冷氣，但可以觀星、吹海風。

臺東縣東河鄉都蘭村 10 鄰

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ口袋名單推薦】依山傍海的絕美風景！台東 5 間「風格住宿」享受遠離塵囂的平靜！】