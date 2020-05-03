台灣Glamping︳盤點7間露營住宿！無需裝備　體驗戶外輕旅行野趣

天氣逐漸回暖，夏天也悄悄來到，這種時候當然要好好享受一下戶外的芬多精了！說到露營光想到要帶裝備就放棄嗎？今天小編介紹台灣7間露營主題民宿，讓你不需要攜帶任何裝備，新手也能輕鬆體驗露營樂趣。

1. 花蓮踏浪星辰：五星級帳篷，眺望七星潭整片海景

花蓮踏浪星辰就坐落在七星潭附近，開車三分鐘就到。距離市區開車也只要20分鐘，非常方便！走進園區映入眼簾的就是超顯眼的白色蒙古包，分成亞馬遜雙人房、波拉島四人房和烏干達四人房。除此之外，也有草地區可以讓人自帶帳篷搭帳，並提供睡袋、睡墊等租借服務。晚上不但可以觀星、烤肉、夜遊，白天也可以野餐，還有遊戲區、沙坑等，讓你帶小朋友出門露營一點都不難！

走進花蓮踏浪星辰的帳篷內，純白簡約的色調與佈置讓人看得目不轉睛，帳篷內不但有獨立寢具，還有移動式冷氣，夏天也不怕會悶熱！各種盥洗備品也都準備得非常齊全，怕髒的人完全不用擔心，這邊的廁所很乾淨，愛乾淨又想嘗試露營的人，來這邊就對了！

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地址：花蓮縣新城鄉七星街41巷11號

2. 宜蘭那一村Nayi Villa：吃喝玩樂全都包，顛覆你對露營的想像

宜蘭那一村露營地被一叢叢的落羽松圍繞，秋冬的時後一片紅超美！這邊的休閒娛樂非常多，有DIY手作、划船、人體足球和瑜珈課程可以參加。吃的部分有烤肉、鴛鴦火鍋和Buffet吃到飽。

宜蘭那一村的帳篷內有提供冷暖氣，夏天不怕熱冬天不怕冷，綠意盎然的內部設計，讓人真的彷彿來到世外桃源般。重點是帳篷內有自己的廁所！擔心露營不能洗澡或是要共用衛浴而遲遲不敢踏出第一步的你，這邊真的很推。難得的周末不妨放下手機，一起親近大自然，各式各樣的活動讓你保證不無聊！

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地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路8之2號

3. 花蓮鹽寮民宿：市區僅需十分鐘，鬧中取靜好選擇

花蓮鹽寮民宿鄰近市區及海洋公園，整座民宿園區擁有超過500坪的露營地，佔地非常廣。園區內除了露營地外也有許多公共設施，像是木屋吧台及燒烤區就非常適合三五好友一同小酌，園區旁的小山還能夠觀星賞月看日出，非常浪漫。

雖然說是露營，但整體設備不輸一般民宿，花蓮鹽寮民宿的帳篷設備非常齊全，每頂帳棚都有高級的雙人床，讓你在帳棚內依然有良好的睡眠品質。在不同的季節，還會因應天氣給予移動式冷氣或電暖爐，可見老闆對住客的照顧無微不至，絕對是來到花蓮露營的第一首選。

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小編偷偷說：鹽寮民宿距離最近很火紅的花蓮打卡景點「山度空間」非常近，可以順道去看看！ 地址：花蓮縣壽豐鄉57號

2. 清境驛馬棧露營車：高海拔露營車，超美星空一覽無遺

清境驛馬棧露營車是由露營車為主的露營園區，坐落海拔2050公尺的群山當中，這裡白天群山圍繞，隨處可以聽見清脆的蟲鳴鳥叫。到了夜晚，營區的任何一個角落都能看到滿天的星星，來這裡露營，真的是一場大自然的豐盛饗宴。

清境驛馬棧露營車內的裝潢就宛如一個小小的酒店套房，以原木材質打造，非常符合露營的戶外元素，露營車內的設施非常齊全，也有足夠的置物空間可以放置行李，簡單來說你只要帶着一個輕便行李喼，就能夠有完美的露營體驗了。

+ 5 + 4 + 3

小編偷偷說︰ 不管春夏秋冬，高山上的氣溫總是低許多，出發前記得要多帶些衣物，小心別著涼了。 地址：南投縣仁愛鄉仁和路224-3號

3. 花蓮雲山水綠野雅築民宿：花蓮秘境中，湖畔旁的絕美露營

花蓮雲山水綠野雅築民宿是花蓮一處秘境露營景點，整座園區是一個佔地廣闊的莊園，民宿本體則是一棟宛如城堡的建築，讓人有種置身在童話故事場景的感覺。園區內除了民宿本身，老闆也設置了露營區，讓人可以一邊享受戶外自然的芬芳一邊欣賞美麗的城堡。

露營車設備齊全外，多面窗戶設計讓整個露營車採光相當的明亮，來到這裡住宿的住客都對這間露營車有著相當高的評價。除了優質的住宿體驗，花蓮雲山水綠野雅築民宿內還有個浪漫的夢幻湖景點，可以跟老闆借單車在莊園當中遊覽，欣賞絕美的夢幻湖景致，真的是一大享受！

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小編偷偷說： 跟老闆借單車是免費的，一定要體驗看看。 地址：花蓮縣壽豐鄉東富街100號

4. 墾丁後壁湖露營車民宿：步行五分鐘，就能吃到最新鮮的海產

墾丁後壁湖露營車民宿位在墾丁最有名的海產勝地後壁湖漁港旁，地理位置非常優異，只要步行五分鐘就能夠前往後壁湖漁港品嘗最道地、當日最新鮮的海產。除了吃的方面非常出眾，墾丁後壁湖露營車民宿的每一間露營車前都有自己的小庭院，晚上還能夠在這邊觀賞浩瀚的星空，非常浪漫。

客房的部分相對簡約了許多，雖然設備簡單，但露營車上的清潔可說是完全不馬虎，怪不得能夠在訂房網站中獲得8分以上的超高評價，如果想來國境之南體驗美好的露營假期，來墾丁後壁湖露營車民宿準沒錯。

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小編偷偷說： 小編私心推薦後壁湖漁港的阿興生魚片，非常平價又新鮮呦！ 地址：屏東縣恆春鎮大光路79號之64

5. 南投有張床國際青年背包棧：不管颳風下雨，在這都能夠露營

位在日月潭伊達邵的南投有張床國際青年背包棧，成為近年許多網美熱捧的南投露營住宿，這裡不僅地理位置方便，離日月潭纜車及夜市不到500公尺的距離，也因為鄰近日月潭，周遭的環境給人一種清幽且放鬆的氛圍，絕對是來露營的好地方。

這裡的露營地非常特別，他們在建築物的三樓設置了一塊露營地，上面搭起了許許多多的白色雙人帳篷，而帳篷外的人工草皮，設有公共空間讓住客們可以彼此交流，精心布置的裝潢給人非常溫馨的感覺。住客們不論颳風下雨，寒流來襲，都能夠有美好的露營住宿體驗。

小編偷偷說：伊達邵位在日月潭水社碼頭的對岸，可以搭乘電動船前往。 地址：南投縣魚池鄉中正路225號

看完了小編的介紹，是不是覺得露營的門檻其實並沒有那麼高呢？這種不需要裝備的露營方式在國外以盛行許久，也有個專有名詞叫做「Glamping 豪華露營」。夏天即將到來，這正是露營的好季節，你只需要準備一個假期，一包行李，剩下的就是好好享受豪華露營假期拉！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【全台免裝備露營】新手也可以！】