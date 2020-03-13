【台灣花蓮】2間日式自然系、藝術懷舊風民宿推薦！感受在地花蓮

Booking.com對2020年的旅遊趨勢做了市調與預測，其中「第二城市（秘境探索）旅客增加」與「悠閒漫遊將取代錯失恐懼症」都在榜上。這讓人立刻聯想到台灣後花園城市的花蓮——鬼斧神工自然風景、舒適清幽的城市特色，都是國內外旅人爭相前往的優勢，再加上花蓮非常適合都市人隨時來趟週末小旅行，勢必會隨着現代人旅行趨勢的改變，湧入更多旅人前來造訪。

來到花蓮，比起五星級酒店、青年旅館，其實坐落於城市各個角落的民宿更是適合旅客最直接與當地人接觸、認識當地文化的方式。現在V編就搶先介紹兩間獨具個人風格的花蓮旅宿：一間是充滿花蓮給人清幽的感覺，另一間則是老屋改建而成，充滿花蓮港與當地部落文化，若是近期有計畫到花蓮度假放鬆的話，不妨列入清單內！

1. 依山午民宿：日式自然系風格搭配手作食材

依山午民宿位於非常靜謐清幽的花蓮壽豐鄉豐田火車站附近巷弄內，是由一對年輕夫妻去年承接家族長輩事業而改裝營運的。過萬呎的空間，走進去先是看到依山午的招牌以及位於旅店後方的一整座綿延山巒，再來則是圍繞一座引天然山水而成的人工湖景庭園而建的3棟建築。第一間是可以讓陽光自然撒落的落地窗玻璃屋，裡面有check-in的櫃台以及廣受旅客喜愛的咖啡廳。

值得一提的是這裡咖啡廳的Afternoon Cafe不僅提供房客早餐，下午時段也開放給外來客人預約體驗老闆親手設計的甜點小食！而且老闆堅持「裸食」概念，希望能讓大家吃到所有食物的原味，還特地自行栽種水耕蔬菜，很適合近年來養生風氣盛行的餐飲文化。

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沿着湖走到對面，還有兩間兩層樓建築，外型充滿日式簡約搭配溫潤的木頭建材，房型設計也很簡單，有約500呎的雙人房與四人房兩種，並分成湖景房或是僅有專屬小露台的依山房型。房間內的設計大同小異，都是用灰白色系與溫暖質感的木質建造而成，走進去宛如來到自家小套房，擁有一個舒適簡約的小客廳空間，後方則是床舖。

再往內走則是極為寬敞的浴室，不論哪種房型皆是乾濕分離，擁有超大的圓形浴缸讓大家來到這裡可以順道泡澡紓壓一番，備品部分，依山午也非常貼心設計了自家標準字樣與包裝，讓遊客可以感受到旅店的整體感形象。到了夜晚或是隔天清晨還可坐在自家小露台上欣賞池中錦鯉魚或是眼前的湖景！

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地址：花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號 電話：0975-737-169

2. 葉宿文旅－懷舊老屋改建，結合花蓮在地文化

位於花蓮港附近，由1960年代的穀倉與花蓮港務局辦公宿舍改建而成的近萬呎的空間文旅。除了老屋翻新吸引喜愛復古風格的旅人外，由花蓮港務局改建的辦公宿舍更精心打造成12間獨樹一格的房間，每間房間都是由不同的台灣藝術家設計而成，像是磁磚拼貼、原住民藝術繪畫、超療癒貓頭鷹、父女攜手合作的隨興創意房型等，讓房客每次入住都是不同的驚喜。

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至於穀倉改建的大廳與咖啡廳則是保留1960年代的復古外觀，更將當時的大門建材重新利用，拼貼出空間內的櫥櫃、裝飾，希望可以延續舊時代的美好記憶。裡面還設有一個由steam設計團隊打造的old iron風格吧台，船的意象設計呼應花蓮特色，這裡會提供下午茶點與飲品，平時還會不定期邀請藝術家在大廳陳列作品展覽，到了每週六晚上，也會邀請花蓮在地歌手駐唱，讓大家感受花蓮當地人文風情。若是對當地文化感興趣的人，也可報名參加徒步或是單車導覽行程，由旅店人員帶領大家深度認識花蓮港附近的歷史文化。

若是人數夠多的話，還可跟文旅預約烤肉服務，由合作的烤肉團隊在旅店內料理新鮮道地的無菜單烤肉，同時還會融入花蓮特色，像是烤乳豬與當季食材，滿足房客們的味蕾。

地址：花蓮縣花蓮市民生路55號 電話：03-822-2899

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【週末小旅行】日式自然、藝術懷舊風成為旅人口袋名單！花蓮特色旅店「依山午」、「葉宿文旅」直擊開箱】