外賣衛生貼士｜台灣外賣員偷飲客人飲料！13大貼士預防新冠肺炎

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再次爆發，最好還是減少外出，留在家中防疫，政府日前亦宣布食肆晚上六時後只可做外賣生意。叫外賣的頻率勢必變多，但原來叫外賣都潛在隱藏危機，有機會感染新冠肺炎病毒！加上最近有台灣foodpanda外賣速遞員被拍到偷飲客人飲料，令人擔心外賣食物的衛生問題。以下整理了13個叫外賣要注意的貼士，做足預防措施就能避免感染病毒。

Facebook專頁「太咪瘋韓國」日前上載了一條台灣foodpanda外賣速遞員於電梯偷飲客人飲料的影片，網民怒斥噁心，尤其現在新冠肺炎疫情尚未完結，該外賣速遞員的行為令人髮指。因此別以為叫外賣一定比堂食更加安全，一不小心，隨時感染到新冠病毒！

有台灣foodpanda外賣速遞員被拍到偷飲客人飲料，令網民怒斥噁心。（Facebook影片截圖 @ 「太咪瘋韓國」）

▼▼▼ 先看衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 13 日） ▼▼▼

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叫外賣時只要小心點，就能降低感染新冠病毒的機會。除此之外，買茶飲亦有應該注意的地方。立即按圖記熟13大貼士，在家安心用餐👇👇👇

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💡同場加映：外賣速遞員親自爆料叫外賣6大伏位💡

早前有外賣速遞員在ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》爆料，揭露外賣久久未到的原因，立即按圖睇睇叫外賣的潛在伏位👇👇👇

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