日本人氣心理測驗 7個洗澡習慣測你不安甚麼 先洗臉代表怕生保
撰文：西米Lu
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沒有人是完美的，只要一日在這個世界上生活，就必定會有大大小小的煩惱困擾著你。日本網絡曾熱傳一個心理測驗，由洗澡習慣即可知你正懷抱著的不安是甚麼，一起來看看吧！
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日本YouTube頻道「幸せ＊Style」早前發佈一個心理測驗，從洗澡時的6個習慣就可以知道你正在為甚麼事情而感到不安和困擾。
👇👇👇先來回想一下自己的洗澡習慣！👇👇👇
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同場加映：10條問題測你受異性歡迎程度
了解自己是否受異性歡迎，同時可以加強自己處理人際關係的技巧。日本早前熱傳一個心理測驗，簡單用10條問題即知你受異性歡迎的程度。10條問題非常簡單，每回答一個「是」就有一分，最後統計出總分，即可了解自己在異性眼中的形象和有多受異性歡迎！
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