日本人氣心理測驗　7個洗澡習慣測你不安甚麼　先洗臉代表怕生保

沒有人是完美的，只要一日在這個世界上生活，就必定會有大大小小的煩惱困擾著你。日本網絡曾熱傳一個心理測驗，由洗澡習慣即可知你正懷抱著的不安是甚麼，一起來看看吧！



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日本YouTube頻道「幸せ＊Style」早前發佈一個心理測驗，從洗澡時的6個習慣就可以知道你正在為甚麼事情而感到不安和困擾。

圖片來源：《破壞不在場證明》劇照

👇👇👇先來回想一下自己的洗澡習慣！👇👇👇

🛁🛁🛁決定好就可以按下圖看結果🛁🛁🛁

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同場加映：10條問題測你受異性歡迎程度

了解自己是否受異性歡迎，同時可以加強自己處理人際關係的技巧。日本早前熱傳一個心理測驗，簡單用10條問題即知你受異性歡迎的程度。10條問題非常簡單，每回答一個「是」就有一分，最後統計出總分，即可了解自己在異性眼中的形象和有多受異性歡迎！

👇👇👇先來答以下10條問題👇👇👇

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計算出總分之後，可按入全文看結果：日本熱傳心理測驗 10條問題測你受異性歡迎程度 太完美非好事？

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