日本網民10件外賣爆笑事　尷尬重遇前男友、落單客人竟是當紅男星

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新冠肺炎疫情下，人人都少了外出用餐，在日本都不例外，當地的外賣速遞服務需求倍增，加上政府呼籲民眾減少不必要的外出，很多人都唯有用外賣App叫外賣回家慢慢享受，不過叫外賣的次數愈多，遇上奇怪經歷的次數也就愈多，看看日本網民怎麼說？

先不論各種外賣必然會遇上的崩潰時刻，最近有日本網友在社交平台上分享，曾經試過一打開門就看見外賣員單膝下跪送上外賣，令他有一刻以為自己做了皇帝！

圖片來源：《大奥～永遠（右衛門佐・綱吉篇）》劇照

不過這次也未算最神奇，有人送珍珠奶茶外賣時竟然遇上超紅日本男藝人？👇👇👇即按下圖看日本網民的叫外賣爆笑事件👇👇👇

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同場加映：叫外賣10件崩潰事

疫情之下，大家都少了外出食飯，加上限聚令收窄，晚上六點後餐廳食肆不得堂食，都令外賣訂單增加不少！大家常常都叫外賣，又是不是每次叫外賣都順利呢？總有幾個倒楣的朋友，每次不是漏了飲品，就是超遲送達。

👇👇👇點擊睇叫外賣崩潰事件👇👇👇

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漏單、送錯未算最激氣？即看全文：叫外賣10件崩潰事　漏單、送錯未算最激氣　其中一件聞者傷心！

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