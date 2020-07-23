日本廢宅女靠送外賣月賺3萬逆轉人生　4個原因日本人想轉行送外賣

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本不少企業都面臨裁員甚至是公司倒閉的危機，初出茅蘆的社會新鮮人找工作愈來愈艱難。而在逆境之下，很多人選擇加入外賣速遞員的行列，到底原因為何？近日， 日本傳媒就報導了一位23歲女生，竟然全靠當外賣員令其人生重回正軌？

日本UberEats外賣速遞員神田遙香。（圖片來源：FNN新聞截圖）

據日本傳媒報導，這位女生名叫神田遙香，今年23歲。在新冠肺炎疫情爆發，經朋友介紹後正式加入成為外賣速遞員。👇👇👇為何成為外賣速遞員後，她的人生會有翻天覆地的變化？👇👇👇

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在外賣訂單急劇增長的同時，日本有愈來愈多人加入外賣速遞員的行列。不只遙香一樣的年輕人，更有放棄穩定工作的企業員工、家庭主婦、運動員甚至是年長者都開始背起外賣背囊，除了收入可觀之外，還有甚麼原因？👇👇👇

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受疫情影響，外賣行業在全球各地的需求突然急速增長。不過當疫情完結後，這些外賣速遞員的收入和工作又會否起變化，則仍然是未知之數。

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圖片來源：日本電視台《深イイ話》截圖

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