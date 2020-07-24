日本90後夫妻將廢墟變千呎豪宅　花園超闊落　網民大讚理想廚房

擁有一間屬於自己的Dream House相信是很多人的夢想，不過又有幾多人能夠下定決心，由零開始親自動手實現夢想？

在日本，一對90後夫婦婚後為了讓孩子有更舒適的居住環境，決定由買下一片土地開始，親手建立只屬於一家人的安樂窩。媽媽yuki更在社交網站（@neige__123）上記錄低全個過程，不少網友看到都表示非常羨慕，要向他們偷師！

日本90後媽媽yuki與兒子。（圖片來源：instagram@neige__123）

🏡👇👇即按下圖看廢墟變豪宅全過程👇👇🏡

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媽媽yuki近日在社交網站上報喜，表示家庭迎來新成員小女兒，由一家三口變成一家四口！雖然香港的土地問題嚴峻，不能像這對日本夫婦一樣買地起豪宅，不過如果肯花點心思，就算是小窩居也能變成專屬自己的天地！

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同場加映：7招家居收納法

暫時無法外出旅遊，假期留家的時間變相增加，想動手執屋卻不知從何入手？近日有日本節目請來史上最年輕的的收納達人，向觀眾傳授如何利用100円店的小物自製收納小工具，還有輕易活用起來的家居整理法！👇👇👇即按下圖看小達人的小秘訣！👇👇👇

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